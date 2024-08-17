Процессор может стать альтернативой Nvidia и Intel в сегменте Windows-on-Arm и настольных ПК.

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Компания Arm, разработчик архитектуры для систем на кристалле (SoC), используемых в продуктах Qualcomm и Apple, сообщила о начале работы над собственной графической карты (GPU), которая может составить конкуренцию лидерам отрасли Nvidia и Intel. По данным издания Tom's Hardware, около ста инженеров-разработчиков чипов и программного обеспечения в израильском офисе Arm работают над этим проектом в рамках глобальной группы по обработке графики.

Разработка видеокарты в первую очередь нацелена на игры, хотя компания не исключает возможности использования этой технологии для обработки искусственного интеллекта (ИИ), если исследования приведут к успеху. Пока неясно, будет ли это дискретная графическая карта или будет интегрирована в существующие чипсеты. Компания от комментариев по этому поводу пока отказалась.

Разработка GPU для ПК выглядит логичным шагом для Arm, учитывая, что компания уже производит флагманскую графическую карту Immortalis и ее более доступную версию Mali, которые интегрированы во многие SoC. Хотя эти GPU в основном предназначены для смартфонов и мобильных устройств, они включают в себя такие функции, как трассировка лучей и технология Arm Accuracy Super Resolution (ASR), которые могут конкурировать с настольными чипами.

Еще одна возможность заключается в том, что Arm создает архитектуру для дискретной графической карты, которую другие компании могут лицензировать, возможно, для использования с процессорами ARM, предназначенными для Windows-on-Arm. В настоящее время большинство основных дискретных графических карт совместимы только с процессорами x86/x64, и хотя технически возможно настроить графическую карту Intel Arc для работы с системой на базе Arm Ampere, это не является простым процессом и требует значительных усилий.

С учетом того, что платформа Snapdragon X от Qualcomm набирает популярность и ожидается появление настольных форм-факторов в ближайшее время, может возникнуть спрос на дискретную графическую карту, специально разработанную для архитектуры ARM.