Игра Fortnite также возвращается на iOS и Android.

Разработчик Fortnite, компания Epic Games официально запустила свой магазин Epic Games Store на iOS-устройствах в странах Европейского союза (ЕС) и Android-устройствах по всему миру, сообщает издание TechCrunch. Запуск магазина стал возможен благодаря принятию в ЕС Закона о цифровых рынках, который обязывает Apple открыть свою платформу для сторонних магазинов приложений.

«Наблюдается переломный момент, и мобильная экосистема наконец-то открывается для конкуренции», – заявил генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney). «Мы благодарны Европейской комиссии за то, что она сделала возможным запуск Epic Games Store и предложение наших игр пользователям iOS в Европейском Союзе».

В настоящее время в Epic Games Store доступны такие игры, как Fortnite, Rocket League Sideswipe и Fall Guys. Компания работает с разработчиками над тем, чтобы в будущем в магазине появились и другие игры. Помимо собственного магазина, Epic Games также будет распространять свои игры через независимый магазин AltStore PAL для iOS и магазин Aptoide в ЕС, а также через ONE Store на Android.

Напомним, что Fortnite был удален из App Store более четырех лет назад после того, как Epic Games попыталась обойти систему оплаты Apple. В компании признают, что «процесс установки Epic Games Store на iOS и Android пока довольно сложный из-за того, что Apple и Google намеренно создают неудобные условия установки, предлагая множество шагов, запутанные настройки устройства и пугающие предупреждения».

Несмотря на сложности, запуск Epic Games Store состоялся, символизируя собой важный шаг на пути к созданию более конкурентной среды на рынке мобильных приложений, что, в конечном итоге, пойдет на пользу как разработчикам, так и пользователям.