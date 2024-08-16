Google использует контент сайтов для обучения своего ИИ, но не платит за это, ставя издателей перед выбором: делиться информацией и потерять трафик или отказаться и исчезнуть из поиска.

Источник изображения: Photo Mix/Pixabay

Google активно внедряет ответы на основе искусственного интеллекта (ИИ) в верхней части своих страниц поиска. Это удобно для пользователей, но ставит под угрозу существование многих сайтов, так как пользователи могут просто не переходить по ссылкам, а получать информацию напрямую из ответов ИИ.

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Проблема в том, пишет Bloomberg, что Google использует одни и те же инструменты для сканирования веб-контента как для формирования ответов ИИ, так и для ранжирования сайтов в результатах поиска. Это подтверждают многие издатели. Блокировка Googlebot – программы, сканирующей сайты для Google, — приведет к падению сайта в результатах поиска, что равносильно цифровому самоубийству. С другой стороны, предоставляя Google свой контент, сайты рискуют стать ненужными, ведь ИИ научится выдавать информацию без посещения первоисточника.

«Это экзистенциальный кризис для многих компаний, — говорит Джо Рагаццо (Joe Ragazzo), издатель новостного сайта Talking Points Memo. — Есть два одинаково плохих варианта: отказаться от Google и умереть быстро, или сотрудничать с ними и умереть медленно, потому что в конечном итоге они все равно вас заменят».

Google заявляет, что ответы ИИ — часть их стремления предоставлять пользователям максимально качественную информацию, а также поддерживать издателей и бизнес. «Каждый день Google отправляет миллиарды переходов на сайты по всему миру, и мы намерены продолжать этот взаимовыгодный обмен, — говорит представитель Google. — Благодаря ответам ИИ люди находят нужную информацию быстрее и чаще возвращаются к поиску, что создает новые возможности для обнаружения контента».

Однако издатели не разделяют оптимизма Google. «Google преуменьшает риски для создателей контента, особенно тех, кто полагается на видимость в поиске, — говорит Марк МакКаллум (Marc McCollum), глава отдела инноваций в Raptive, представляющей интересы издателей и инфлюенсеров. — Отказавшись от участия, создатели могут непреднамеренно снизить свой общий рейтинг в поисковой выдаче, что может нанести ущерб их способности охватывать аудиторию и получать доход».

Ситуация усугубляется тем, что Google не спешит заключать сделки с издателями на использование их контента для обучения ИИ, в отличие от многих стартапов в области поиска. Исключением стала сделка с Reddit на 60 миллионов долларов, после которой трафик социальной сети резко возрос.

В то же время, стартапы жалуются, что Google установил слишком высокую планку, которую им сложно преодолеть. «Нам понадобится 20 лет нашего текущего дохода, чтобы просто заплатить Reddit», — сетует Владимир Преловац (Vladimir Prelovac), основатель поискового стартапа Kagi.

Ситуация с Google вновь поднимает вопрос о монополии компании и необходимости ее разделения. «Разделение поиска Google от их работы с ИИ устранило бы конфликт интересов», – считает Кайл Винс (Kyle Wiens), генеральный директор iFixit.