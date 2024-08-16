Intel, похоже, упустила выгодную сделку на производство чипов для искусственного интеллекта с японским холдингом SoftBank Group.

Источник изображения: Intel

По данным Tom's Hardware, SoftBank отказалась от сотрудничества с Intel из-за неспособности последней удовлетворить требования по объемам и скорости производства. Вместо этого японский холдинг начал переговоры с Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Представитель Intel отказался комментировать информацию о переговорах. SoftBank пока также не дала официальных комментариев по этому вопросу.

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Если информация подтвердится, Intel упустит крупного клиента в сфере полупроводников SoftBank, который недавно приобрел британского разработчика ИИ-чипов Graphcore и владеет около 90% акций компании Arm Holdings.

Эта новость ставит под сомнение дорогостоящий план генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) по восстановлению лидерства компании в производстве чипов. При этом Intel инвестирует значительные средства в эту стратегию, однако акции компании продолжают падать.

«Intel сталкивается с множеством проблем, таких как потеря доли рынка серверов и ПК, отсутствие успеха в сфере ИИ, а также переход на модель производства чипов для сторонних компаний. Все это оказывает давление на прибыльность компании как минимум до 2025 года», — отмечает аналитик компании Mizuho Securities Виджай Ракеш (Vijay Rakesh).

Несмотря на это, по словам Ракеша, растущие геополитические риски укрепили конкурентные позиции Intel как американского производителя чипов. Акции Intel выросли на 3,9% до $20,69 в четверг, но с начала года упали более чем на 60%.