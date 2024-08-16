Компания SiFive анонсировала запуск нового процессора для дата-центров P870-D, который, по утверждениям разработчиков, превосходит Arm Neoverse N2 для задач, связанных с искусственным интеллектом.

Источник изображения: SiFive

P870-D является вариантом процессора RISC-V P870, который был представлен около года назад. Основные улучшения нового процессора включают возможности восстановления, обнаружение ошибок, 57-битную виртуальную адресацию для увеличения объема памяти и возможность масштабирования до 256 ядер в одном SoC, который может быть как монолитным, так и основан на чиплетах, сообщает Tom's Hardware.

реклама

По словам старшего директора SiFive Иэна Фергюсона (Ian Ferguson), компания долго обсуждала, стоит ли добавлять букву «D» в название или придумывать новое имя для своего процессора. Фергюсон отметил, что P870-D не стремится к максимальной производительности, а балансирует скорость и эффективность. По производительности новый процессор на уровне Arm Neoverse N2, который используется в Microsoft Azure Cobalt 100, но при этом занимает на 25% меньше места.

Отвечая на вопрос об эффективности, Фергюсон указал на сложность количественной оценки, так как это зависит от технологического процесса. SiFive моделировала характеристики P870-D на 3-нм техпроцессе TSMC, однако многие клиенты используют более старый 7-нм узел. Предположительно, P870-D не всегда будет явным фаворитом в борьбе за эффективность по сравнению с N2.

Процессоры на базе P870-D планируется использовать для работы с серверами хранения данных, видеостриминга, традиционных задач в дата-центрах и параллельных вычислений. Хотя в пресс-релизе SiFive акцентируется внимание на возможностях в области ИИ, Фергюсон отметил, что P870-D не подходит для прямого выполнения ИИ-задач, так как процессор имеет лишь ограниченные векторные инструкции по сравнению с процессорами Intel Xeon.

Вместо этого, P870-D лучше всего сочетать с процессорами, ориентированными на ИИ, такими как графические процессоры Nvidia и, возможно, тензорные процессоры Google.

Фергюсон также подчеркнул, что P870-D не сделает SiFive конкурентом Arm с точки зрения доли рынка и дохода в краткосрочной перспективе. Для достижения успеха потребуется время, и в ближайшее время не следует ожидать «масштабного влияния» на финансовые показатели компании. Однако в долгосрочной перспективе SiFive уверена в своем успехе.

В настоящее время SiFive проводит тестирование P870-D у клиентов в США, ЕС и Китае, и ожидает, что первые отгрузки начнутся в декабре.