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Gorovic
Наплыв резюме, сгенерированных с помощью ИИ, привёл к проблемам на рынке труда США и Европы
Около половины соискателей используют ИИ для создания резюме, что привело к росту количества заявок низкого качества и усложнило процесс отбора для рекрутеров. Эксперты предупреждают о наплыве некачественных резюме, созданных с помощью ИИ, и о рисках, связанных с этим явлением.

                                                Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Около половины соискателей используют искусственный интеллект (ИИ) для создания резюме и сопроводительных писем, что приводит к наплыву некачественных заявок и усложняет работу рекрутеров в условиях и без того напряженного рынка труда в США и Европе, сообщает Financial Times.

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Все больше кандидатов обращаются к генеративному ИИ, используемому в таких чат-ботах, как ChatGPT и Gemini, для создания соответствующих текстов. Согласно оценкам работодателей и рекрутеров, опрошенных Financial Times, а также данным многочисленных исследований, доля таких соискателей уже достигла 50%.

«Поток» заявок, сгенерированных ИИ, привел к удвоению числа кандидатов на каждую вакансию, при этом «порог входа стал ниже», - отметила Кхьяти Сундарам (Khyati Sundaram), генеральный директор рекрутинговой платформы Applied. «Мы определенно наблюдаем рост количества заявок и снижение их качества, что затрудняет отбор», — добавила она. «Кандидат может скопировать любой вопрос из формы заявки в ChatGPT, а затем просто вставить полученный ответ обратно в форму».

В последние месяцы рекрутеры получают больше заявок на каждую вакансию, поскольку рынки труда по обе стороны Атлантики ослабли. Работодатели сокращают набор персонала, а число людей, ищущих работу после увольнения, растет. Долгосрочные тенденции, такие как рост числа онлайн-порталов вакансий, которые делают информацию о вакансиях доступной для более широкого круга потенциальных кандидатов и упрощают процесс подачи заявок, уже привели к увеличению числа заявок.

Согласно опросу 2500 британских работников, проведенному HR-стартапом Beamery, около 46% соискателей используют генеративный ИИ для поиска работы и подачи заявок. В другом опросе 5000 соискателей по всему миру, проведенном платформой Canva, 45% респондентов заявили, что использовали генеративный ИИ для создания или улучшения своих резюме.

«Мы наблюдаем рост использования ИИ», - сказал Энди Хейес (Andy Heyes), региональный управляющий директор британской рекрутинговой компании Harvey Nash, добавив, что «характерные признаки [например] американская грамматика» и «безликие» заявки «указывают на то, что кандидаты использовали ИИ».

Многие рекрутеры сталкиваются с большим количеством резюме, сгенерированных ИИ, от кандидатов, которые использовали эти инструменты для «приукрашивания» своих личных качеств и добавления ключевых слов. Реальные цифры могут быть выше, добавляют некоторые, но эти оценки основаны на тех случаях, которые очевидны, как правило, из-за того, что текст был скопирован и вставлен без редактирования.

«Без надлежащего редактирования язык будет неуклюжим и шаблонным, и менеджеры по найму могут это заметить», - считает Виктория Маклин (Victoria McLean), генеральный директор консалтинговой компании CityCV. «Резюме должно отражать индивидуальность кандидата, его увлечения, его историю, а это то, чего ИИ просто не может сделать».

Многие крупные работодатели, по словам источников, знакомых с их правилами, придерживаются политики нулевой терпимости к использованию ИИ. Например, крупнейшие аудиторские компании — Deloitte, EY, PwC и KPMG — уже предупредили выпускников о недопустимости использования ИИ при подаче заявок на работу.

Растет и число кандидатов, использующих генеративный ИИ для обмана на оценочных тестах при приеме на работу. «За последние полтора года я наблюдал самый высокий уровень беспокойства со стороны работодателей за все время», - сказал Джейми Беттс (Jamie Betts), основатель и директор по продуктам Neurosight, консалтинговой компании, консультирующей такие компании, как Virgin Media, Grant Thornton и NHS, по вопросам психометрического тестирования.

Беттс отметил, что эта проблема особенно актуальна в секторе трудоустройства молодых специалистов, где кандидаты, как правило, моложе и «хорошо владеют» передовыми технологиями генеративного ИИ, что позволяет им «избежать обнаружения».

В ходе недавнего опроса 1500 студентов, ищущих работу, проведенного Neurosight, было установлено, что 57% респондентов использовали ChatGPT для помощи в поиске работы. Также было обнаружено, что те, кто использовал бесплатную версию ChatGPT, реже проходили психометрические тесты, в то время как те, кто использовал платную версию, проходили их с высокой вероятностью.

Четверть соискателей, которые платили за ChatGPT, прошли тесты «блестяще, — сказал Беттс. — И это в подавляющем большинстве люди из семей с более высоким социально-экономическим статусом, мужчины, без инвалидности, в основном белые, поскольку существует корреляция с социально-экономическим статусом».

Многие работодатели и рекрутеры надеются, что если кандидат сжульничал или солгал в процессе отбора, то финальное собеседование, личное или виртуальное, раскроет обман.

«Кандидаты становятся довольно ленивыми в том, как выделиться на рынке труда, поэтому они просто обращаются к генеративному ИИ, чтобы создать преувеличенную версию своего реального опыта», — сказал Росс Крук (Ross Crook), глобальный управляющий директор рекрутингового агентства Morgan McKinley.

«В настоящее время максимально автоматизируется все, что только можно, но… перед окончательным выбором всегда будет необходимость взаимодействия между людьми».

#искусственный интеллект #gpt
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