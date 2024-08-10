Intel переживает не лучшие времена. Помимо технических проблем с процессорами, компания столкнулась с судебными исками от акционеров, обвиняющих руководство в причинении денежного ущерба.

Источник изображения: wccftech.com

Компания Intel столкнулась с первым судебным иском от своих акционеров, которые обвиняют руководство в намеренном сокрытии информации о её тяжелом финансовом положении. Инвесторы утверждают, что компания «усыпила» их бдительность, заверяя в стабильности, в то время как на самом деле переживала серьезный спад, сообщает Wccftech.

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Иск был подан в федеральный суд Сан-Франциско (США) пенсионным фондом Construction Laborers Pension Trust of Greater St. Louis. В нем фигурируют имена генерального директора Intel Пэта Гелсингера и финансового директора Дэвида Зинснера. Акционеры обвиняют руководство в том, что оно преднамеренно скрывало информацию об экономических проблемах, с которыми столкнулась компания, и заверяло инвесторов в том, что все в порядке.

Поводом для иска стали последние финансовые отчеты Intel, которые шокировали инвесторов заявлениями о массовых увольнениях и резком падении выручки. После публикации отчета рыночная капитализация Intel рухнула на 32 миллиарда долларов, нанеся серьезный удар по позициям акционеров.

Отметим, это не единственная проблема, с которой сейчас сталкивается Intel. Компания столкнулась с техническими неполадками в своих процессорах, что подорвало доверие потребителей и негативно сказалось на продажах. В настоящее время Intel грозит еще несколько коллективных исков, связанных с нестабильностью работы CPU.