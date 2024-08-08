Судебное разбирательство по делу о нечестной конкуренции Google может стоить Apple 20 миллиардов долларов ежегодных выплат. Под угрозой оказалось соглашение, по которому Google является поисковиком по умолчанию на устройствах Apple.

Источник изображения: wccftech.com

Окружной суд США вынес решение, согласно которому все платежи Google в адрес Apple являются незаконными, так как нарушают антимонопольное законодательство. Apple может столкнуться с потерей своего прибыльного соглашения с Google, которое приносит компании более $20 миллиардов в год, сообщает ресурс Wccftech.

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В рамках текущего соглашения Google выплачивает Apple значительные суммы, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию на всех устройствах компании. Эти платежи составляют около четверти выручки Apple в сегменте услуг, что ставит под угрозу финансовую стабильность компании в случае их прекращения.

Apple получает прибыль от Google без необходимости вносить изменения в свою операционную систему, так как поисковые результаты в Safari по умолчанию поставляются именно от Google. Однако антимонопольный иск против Google, начатый в 2020 году, указывает на то, что компания нечестно конкурирует в области веб-поиска с другими поисковыми системами.

Хотя Apple может компенсировать потери за счет роста своего сервисного сегмента, который в прошлом году составил $78,13 миллиарда, будущее соглашение между двумя технологиченскими гигантами относительно встроенной по умолчанию поисковой системой Google Search остается под вопросом. Ожидается, что дальнейшие события в этом деле будут внимательно отслеживаться, и новые данные будут опубликованы по мере их поступления.