Apple добавил неоднозначные встроенные подсказки в свою функцию »Умных ответов», чтобы уменьшить выдачу ложных ответов искусственного интеллекта.

Источник изображения: 9to5mac.com

Как сообщает издание 9to5Mac, пользователь Reddit под ником devanxd2000 обнаружил, что в бета-версии macOS 15.1 содержатся встроенные инструкции для функции Smart Reply от Apple, которые предписывают системе избегать «галлюцинаций», то есть создания ложной информации.

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Функция Smart Reply, основанная на искусственном интеллекте помогает пользователям быстро отвечать на электронные письма и сообщения, анализируя заданные вопросы и предлагая соответствующие варианты ответов. Таким образом, пользователи могут легко подбирать нужные фразы и формировать свои ответы на основе предложений искусственного интеллекта.

Devanxd2000 изучил набор JSON-файлов, которые, по-видимому, являются встроенными инструкциями Apple для функции Smart Reply. В них Apple указывает помощнику по электронной почте идентифицировать соответствующие вопросы из данного письма и краткого фрагмента ответа, а также выводить лучшие вопросы вместе с набором возможных вариантов ответов для каждого из этих вопросов в формате JSON.

По мнению 9to5Mac, инструкции не «галлюцинировать» кажутся оптимистичными, поскольку генеративные системы ИИ «галлюцинируют» (то есть выдумывают ложную информацию) из-за отсутствия фактического понимания контекста и надежного способа определить, является ли их вывод истинным или ложным. Однако Apple понимает, что итоговые данные её систем ИИ будут подвергаться очень тщательной проверке и критике, поэтому, возможно, это просто тот случай, когда «каждая мелочь может помочь».