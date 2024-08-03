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Gorovic
Легендарный ресурс по модификации старых игр Romhacking.net, переходит в режим «только для чтения»
Сайт для ROM-хакеров ограничил свою функциональность после конфликтов внутри команды.

                                                       Источник изображения: Romhacking.net

Один из самых известных сайтов, посвящённых ROM-хакингу и модификациям игр, объявил о переходе на режим «только для чтения» после ряда внутренних разногласий, вызвав бурную реакцию среди сообщества, которое долгое время полагалось на этот ресурс как на главный источник информации и материалов для модификации старых игр.

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Как сообщает Arstechnica, Romhacking.net, известный своим обширным архивом ROM-файлов и хакерских проектов, столкнулся с внутренними конфликтами между администраторами и пользователями. Источники, близкие к ситуации, сообщают о разногласиях между членами команды, касающихся управления контентом и направлений развития ресурса. Конфликты, возникшие на фоне изменений в законодательстве и общественном мнении относительно авторских прав и использования ROM-файлов, привели к напряжённой атмосфере внутри всего сообщества.

Администрация сайта приняла решение ограничить активность платформы, и это означает, что пользователи больше не смогут загружать новые материалы или вносить изменения в существующий контент. При этом доступ к уже имеющимся файлам и информации останется открытым для всех желающих. База данных сайта, за исключением аккаунтов и профилей, была передана в "Архив Интернета". На RomHacking теперь останутся новостные посты и форумы - все остальное будет доступно только для чтения, а приглашения в Discord будут прекращены.

Это решение вызвало разочарование и обеспокоенность среди многочисленных пользователей ресурса, которые опасаются, что закрытие сайта нанесёт серьёзный удар по сообществу ROM-хакинга в целом. Однако нашлись и оптимисты, которые выражают надежду, что в будущем найдётся способ возродить ресурс или создать его аналог, который сможет продолжить дело ROMHacking.net.

"Я благодарю всех многочисленных сотрудников и членов сообщества, которые поддерживали работу на протяжении многих лет и горжусь нашими многочисленными совместными достижениями. Я буду продолжать вспоминать хорошие времена, смеяться над плохими, однако время имеет свойство двигаться дальше", — приблизительно так написал основатель ресурса.

#старые игры #ретро гейминг #romhacking
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