Apple продолжает укреплять свои позиции на рынке планшетов благодаря высокому спросу на iPad Pro с M4 и iPad Air с M2, основанных на мощных чипах.

Источник изображения: wccftech.com

Apple продолжает доминировать на рынке планшетов. Согласно данным, опубликованным на сайте wccftech.com, поставки планшетов Apple увеличились во втором квартале 2024 года. Этот рост обусловлен высоким спросом на iPad Pro, оснащенный мощным чипом M4, и iPad Air с чипом M2.

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В то время как рынок планшетов в целом показывает спад, Apple удалось увеличить поставки своих устройств на впечатляющие 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует об успешной стратегии компании, направленной на выпуск высокопроизводительных планшетов с продвинутыми функциями.

Источник изображения: wccftech.com

iPad Pro с чипом M4, выпущенный в начале 2024 года, получил положительные отзывы за свою производительность, сравнимую с настольными компьютерами. Его мощный процессор справляется с сложными задачами, такими как редактирование видео, создание 3D-графики и разработка программного обеспечения.

iPad Air с чипом M2, представленный в середине 2023 года, также пользуется высоким спросом благодаря своему балансу производительности и цены. По сравнению с предыдущим поколением, он предлагает значительный прирост производительности и является отличным вариантом для пользователей, которым нужен мощный планшет для работы и развлечений.

Однако Apple с трудом набирает обороты в Китае. Выпущенные M2 iPad Air и M4 iPad Pro не могут конкурировать с Huawei и Xiaomi в Китае — Xiaomi зафиксировала рост до 94,7% в годовом исчислении, а Huawei,поставив примерно 2,3 миллиона единиц устройств и заняв 6,8% доли рынка, зафиксировала впечатляющий рост в 40,3% в годовом исчислении.

Несмотря на то, что M2 iPad Air и M4 iPad Pro зарекомендовали себя как превосходные устройства, похоже, китайские настроения глубоко укоренились в сердцах покупателей, которые готовы отказаться от множества преимуществ в обмен на продукт, массово выпускаемый местным производителем.



