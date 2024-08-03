Инженеры обнаружили недостатки, которые могут привести к сбоям в работе, а не только к снижению производительности.

Источник изображения: Nvidia

Компания Nvidia столкнулась с серьезными проблемами в разработке своего нового чипа. По информации Bloomberg со ссылкой на источники, выпуск нового AI-чипа был отложен из-за проектных недостатков, что может негативно сказаться на планах компании и её позиции на быстрорастущем рынке AI-технологий.

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По данным инсайдеров, проблемы с чипом возникли на этапе тестирования, когда инженеры Nvidia обнаружили недостатки в дизайне, которые могут привести к сбоям в работе и снижению производительности. Данные недостатки оказались критическими, и компания приняла решение отложить запуск продукта. Выпуск чипов может быть задержан на три месяца или более, что может повлиять на клиентов Nvidia, включая такие компании как Meta, Google и Microsoft.

По словам неназванного сотрудника Microsoft, на этой неделе компания Nvidia проинформировала компанию о задержке, которая затронет самые передовые модели ИИ-чипов серии Blackwell. При этом представитель Nvidia не предоставил своим клиентам дополнительные комментарии, но сообщил изданию The Information, что «производство будет наращиваться» до конца этого года.

Аналитики считают, что задержка сроков может оказать значительное влияние на всю индустрию, поскольку Nvidia занимает доминирующую позицию в производстве чипов для AI и высокопроизводительных вычислений. Продукты компании широко используются в различных отраслях, включая автомобильную, робототехнику и облачные вычисления. Поэтому любые отклонения от графика в поставках могут затруднить реализацию проектов для многих клиентов.