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Gorovic
Президент Венесуэлы Мадуро обвинил Илона Маска в дестабилизации страны
Николас Мадуро заявил, что Илон Маск подрывает экономической суверенитет Венесуэлы.

                                                Источник изображения: Maxwell Briceno/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обвинениями в адрес Илона Маска, основателя компаний Tesla и SpaceX, утверждая, что его действия способствуют дестабилизации экономической ситуации в стране. В своем недавнем заявлении Мадуро намекнул на то, что влияние Маска в глобальной экономике и на рынке криптовалют может негативно сказываться на Венесуэле, которая уже долгое время страдает от экономического кризиса и политической нестабильности.

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Мадуро заявил, что действия Маска могут быть частью более широкой схемы, направленной на подрыв экономического суверенитета Венесуэлы. Он указал на недавние изменения в ценах на нефть и колебания валют, которые, по его мнению, связаны с манипуляциями на мировом рынке, в том числе с участием Маска. Президент отметил, что Маск "играет с жизнью народов" и что его влияние на криптовалютный рынок создает дополнительные риски для стран с нестабильными экономиками. В свою очередь Маск ответил Мадуро через посты в своей социальной сети X резкими высказываниями.

Илон Маск ранее неоднократно высказывался по поводу политических и экономических вопросов, в том числе касающихся Венесуэлы и ее правительства. Известно, что экономическая ситуация в Венесуэле не простая. Страна переживает глубокий экономический кризис, который начался в начале 2010-х годов и привел к гиперинфляции, нехватке продовольствия и медикаментов, а также массовой миграции населения. Страна, обладающая одними из крупнейших запасов нефти в мире, столкнулась с падением цен на нефть, международными санкциями и внутренними проблемами, что усугубило ее экономические трудности.

При этом Мадуро, который находится при власти с 2013 года, часто обвиняет внешние силы в проблемах, с которыми сталкивается его страна. Особенно в последние годы он указывает на влияние США и других западных стран как на основные факторы дестабилизации.

#илон маск #венесуэла #мадуро
Источник: wccftech.com
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