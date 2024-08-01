Компания планирует масштабные сокращения персонала в рамках реструктуризации из-за неблагоприятных финансовых результатов за последние месяцы.

Источник изображения: Intel/Wccftech.com

Компания Intel сообщила о планах по сокращению тысячи рабочих мест в рамках своей новой стратегии реструктуризации. Это решение стало частью попытки справиться с неблагоприятной финансовой ситуацией, с которой компания столкнулась за последние несколько кварталов, сообщает Bloomberg.

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Согласно представленным данным, новое сокращение штата является частью более широкой программы оптимизации, направленной на снижение затрат и повышение конкурентоспособности Intel на рынке. В условиях растущей конкуренции со стороны таких компаний, как AMD и NVIDIA, а также с учетом общего падения спроса на персональные компьютеры, Intel в настоящий момент сталкивается с серьезными вызовами.

Так, в последнем квартальном отчете компания зафиксировала значительное снижение доходов, что заставило руководство пересмотреть свои бизнес-стратегии. Выручка Intel снизилась на 15% по сравнению с предыдущим годом, что стало очередным тревожным сигналом для инвесторов и аналитиков. В ответ на это руководство компании приняло решение сократить численность персонала, чтобы оптимизировать операционные расходы и улучшить финансовые показатели.

Согласно источникам, сокращение затронет как производственные, так и административные должности. В результате этого шага Intel надеется не только сократить затраты, но и повысить эффективность своих операций. Ожидается, что окончательное количество уволенных сотрудников будет известно в ближайшие недели.

Кроме того, Intel намерена сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса, таких как разработка чипов для искусственного интеллекта и облачных технологий. Реструктуризация также включает пересмотр производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, что должно помочь компании адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Отмечается, что сокращение рабочих мест в Intel не стало неожиданностью для многих аналитиков, так как компания уже ранее предупреждала о необходимости изменений в связи с неблагоприятной финансовой ситуацией. Однако это решение, по мнению экспертов, окажет значительное влияние на сотрудников и их семьи, а также на экономику в регионах, где расположены заводы и офисы компании.