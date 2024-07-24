Компания анонсировала запуск платной версии голосового помощника Alexa, в рамках новой стратегии, направленной на сокращение убытков в своем бизнесе.



Источник изображения: theverge.com

В попытках остановить многомиллиардные убытки от устройств Echo, Amazon готовится запустить платную подписку на улучшенную версию голосового помощника Alexa. Как сообщает The Verge со ссылкой на The Wall Street Journal, подписка может стоить до $10 в месяц и будет запущена уже в этом месяце.

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Однако, согласно информации, сотрудники компании выражают сомнения относительно того, насколько успешной может быть новая подписка. Один из членов команды Alexa Дэвид Лимп отметил, что, хотя сроки запуска поджимают, "технология еще не готова".

Новая «более разговорная» Alexa будет включать функции генеративного ИИ, которые позволят ей выполнять несколько задач по одному запросу и обучаться на основе взаимодействия с пользователем для создания персонализированных рутинных задач. Однако, как сообщается, Amazon значительно отстает от графика по этому проекту. В прошлом месяце Fortune опубликовал отчет, в котором утверждается, что Alexa даже не приближается к выполнению миссии Amazon по созданию "лучшего личного помощника в мире", так как команда сталкивается с техническими и организационными проблемами.

Сотрудники компании также обеспокоены тем, будут ли пользователи готовы платить за подписку, учитывая, что текущая версия Alexa останется бесплатной, а подписка на Amazon Prime стоит не так дешево - $139 в год. В условиях растущей конкуренции со стороны бесплатных AI-ассистентов, таких как ChatGPT, Google Gemini и обновленная версия Siri, есть такой риск, что Amazon может столкнуться с серьезными трудностями при внедрении платной модели для Alexa.

В связи с этим, эксперты отмечают, что успех платной версии Alexa будет зависеть не только от улучшения функциональности и технологий, но и от того, сможет ли Amazon убедить пользователей в необходимости платить за услуги, которые они могут получить бесплатно от конкурентов.