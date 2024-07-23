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Gorovic
Adobe представила обновление для Illustrator и Photoshop с акцентом на ИИ
От генерации узоров на основе текстовых подсказок до примерки дизайна на одежду — Adobe представляет обновления Illustrator и Photoshop, которые меняют подход к дизайну с помощью ИИ.

                                                             Источник изображения: Adobe

Adobe продолжает внедрять искусственный интеллект в свои приложения, и сегодня компания анонсировала обновления для двух своих самых популярных программ: Illustrator и Photoshop. Новые функции, основанные на ИИ, обещают ускорить творческий рабочий процесс и предоставить пользователям больше контроля над проектами.

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Как сообщает ресурс 9to5mac.com, одной из ключевых новинок в Illustrator стал инструмент "Генеративное заполнение фигуры" (Generative Shape Fill). Эта функция позволяет добавлять детализированные векторные элементы к фигурам, просто вводя текстовые подсказки на контекстной панели задач. Более того, можно использовать другие элементы из того же документа в качестве основы для заполнения новой формы. Все созданные с помощью этой новой функции элементы являются векторными, что дает возможность редактировать их без потери качества.

Новая функция Mockup также интересна и позволяет визуализировать конечный результат размещения иллюстрации на реальном объекте, таком как одежда или упаковка. С помощью всего лишь одного клика Illustrator анализирует объект и корректно накладывает иллюстрацию, учитывая размеры и перспективу.

Обновление Adobe Illustrator включает в себя другие дополнительные функции, такие как обнаружение шрифтов из векторных изображений и возможность их редактирования или замены. Функция Text to Pattern позволяет легко создавать полностью редактируемые фоны для проектов.

Photoshop также получил ряд интересных обновлений. В частности появились такие инструменты, как Selection Brush Tool и Adjustment Brush Tool, которые значительно упростят выполнение повторяющихся задач. Ещё были улучшены инструмент Type Tool и контекстная панель задач, и обновлена последняя версия Adobe Firefly для генерации контента с использованием искусственного интеллекта.

После недавнего инцидента, когда пользователи начали демонстративно и массово отказываться от продуктов Adobe из-за нарушения политики конфиденциальности, связанной с искусственным интеллектом, теперь компания особо подчёркивает, что не будет обучать свои модели ИИ на проектах пользователей, если они не согласны делиться ими через платформу Adobe Stock. 

#adobe #photoshop #illustrator
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