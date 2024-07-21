Trident Z5 Royal Neo оснащены технологией AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) и будут доступны на тактовой частоте до DDR5-8000 CL38-48-48-127 в комплектах емкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) и 48 ГБ (2x24 ГБ).

Источник изображения: G.SKILL

Известный бренд высокопроизводительной памяти для оверклокинга и компьютерных компонентов G.SKILL представил серию модулей оперативной памяти Trident Z5 Royal Neo DDR5, предназначенную для платформы AMD AM5.

реклама

Модули памяти Trident Z5 Royal Neo оснащены технологией AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) и будут доступны на тактовой частоте до DDR5-8000 CL38-48-48-127 в комплектах емкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) и 48 ГБ (2x24 ГБ). Зеркальный дизайн в золотистом или серебристом исполнении делает эту серию отличным выбором для энтузиастов и оверклокеров, желающих создать производительную систему на базе процессоров AMD, сообщает Techpowerup.

Источник изображения: G.SKILL

Новая серия Trident Z5 Royal Neo оснащена алюминиевым радиатором, изготовленным на станке с ЧПУ, с зеркальным покрытием золотистого или серебристого цвета и кристаллическим светодиодным индикатором для RGB-подсветки. Эта серия разработана специально для платформы AMD AM5 и поддерживает профили AMD EXPO. RGB-подсветка может быть настроена с помощью программного обеспечения G.SKILL Trident Z Lighting Control или ПО для подсветки материнской платы от других производителей.

Благодаря новым процессорам AMD Ryzen 9000 серии для настольных компьютеров и совместимой платформе, серия Trident Z5 Royal Neo предлагает экстремальные скорости оверклокинга памяти до DDR5-8000 в режиме 1:2 clock divider в BIOS, обеспечивая энтузиастам высокую скорость и надежность.

Продажи линейки Trident Z5 Royal Neo DDR5 начнутся у мировых партнеров-дистрибьюторов G.SKILL уже в августе.