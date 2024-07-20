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Gorovic
Память вместо процессоров: Samsung делает выбор в пользу прибыли
Samsung приостанавливает строительство линии по производству полупроводников в Пхёнтэке, отдавая приоритет производству памяти DRAM из-за сложностей с привлечением крупных клиентов.

                                                          Источник изображения: emimedia.cc

Компания Samsung столкнулась с трудностями в привлечении крупных клиентов на свои производственные мощности и приняла решение отложить строительство линии контрактного производства на заводе Pyeongtaek P4 в пользу более прибыльного направления – производства памяти.

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Pyeongtaek P4 – это ультрасовременный завод по производству полупроводников, состоящий из четырех фаз, включающих линии производства микросхем памяти и контрактного производства. Изначально Samsung планировала построить линию PH1 для производства памяти, затем линию PH2 для контрактного производства, после чего PH3 для памяти и, наконец, PH4 для контрактного производства, завершив тем самым строительство P4.

Однако, как сообщают источники, из-за ухудшения ситуации в сфере контрактного производства и изменений в проекте, строительство PH2 было временно приостановлено. Вместо этого Samsung решила сосредоточиться на строительстве PH3, линии по производству памяти, такой как DRAM. Согласно имеющейся информации, строительство PH3 началось в прошлом месяце.

Одной из причин, по которой Samsung испытывает трудности в сфере контрактного производства, является потеря крупных клиентов, таких как Nvidia, Qualcomm и AMD, которые отдали предпочтение TSMC. Кроме того, на решение о корректировке плана строительства P4 повлияла и значительная разница в прибыльности между производством памяти и контрактным производством.

По данным аналитической компании TrendForce, выручка Samsung от контрактного производства чипов снизилась на 9% с 3,69 млрд долларов в третьем квартале прошлого года до 3,36 млрд долларов в первом квартале текущего года. Доля Samsung на мировом рынке контрактного производства также резко сократилась. 

Отложенное строительство PH2 может свидетельствовать о том, что Samsung пересматривает свою стратегию в сфере контрактного производства чипов в борьбе за клиентов тайваньского производителя микросхем TSMC.

#samsung
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