Компания планирует возродить проект очков дополненной реальности (AR) для создания нового поколения носимых устройств, используя тренд в сфере искусственного интеллекта.

Google предпринимает очередную попытку покорить сферу дополненной реальности (AR), стремясь воспользоваться растущей популярностью технологий искусственного интеллекта. Компания меняет стратегию, фокусируясь на разработке AR-очков и программного обеспечения Android XR, сообщает Business Insider.

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На конференции Google IO была представлена Astra - впечатляющая концепция ИИ-ассистента, интегрированного в AR-очки. Astra продемонстрировала способность понимать окружающий мир, шутки, читать код и взаимодействовать с пользователем.

Для ускорения развития AR Google консолидирует внутренние ресурсы, реорганизует команды, привлекает ведущих специалистов, таких как Шахрам Изади (бывший руководитель разработки HoloLens в Microsoft) и Хьюго Сварт (экс-глава XR-подразделения Qualcomm). Компания также активно договаривается с партнерами, например, с Samsung, с которой ведется совместная разработка AR-гарнитуры, запланированной к выпуску в начале 2025 года.

Тем не менее, есть ряд сложностей. Предыдущие попытки компании закрепиться в сфере XR оказались не очень неудачными, что сказалось на доверии потребителей и партнеров. Кроме того, Google сталкивается с оттоком ценных кадров в Meta* из-за недавних сокращений, перестановками в руководстве и недостаточной ясностью долгосрочной стратегии Google в области AR. Пока не известно, удастся ли Google на этот раз добиться успеха в сфере разработки AR и убедить партнеров в серьезности своих намерений.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.