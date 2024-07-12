Компания исправила критическую ошибку, блокировавшую обновление Windows 11 для миллионов пользователей.

Источник изображения: Microsoft

Microsoft удалось устранить проблему, которая вызвала немало неудобств у пользователей Windows 11. Речь идет об обновлении 23H2, из-за которого операционная система циклично перезагружалась, создавая массу неудобств для владельцев компьютеров. Из-за этой проблемы компания даже была вынуждена приостановить распространение соответствующего апдейта, сообщает 3DNews.

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Однако благодаря тщательной работе специалистов Microsoft проблемы устранены, и обновление опять доступно для установки. Патч, исправляющий баг с перезагрузкой, был выпущен 9 июля и теперь спокойно можно обновить систему до последней версии Windows 11 без опасений цикличных перезагрузок. Также исправлена проблема с незагруженной панелью задач после апдейта.

Тем не менее, Microsoft рекомендует воздержаться от установки Windows 11 23H2 на устройства, на которых используется программное обеспечение для виртуализации. А именно такие девайсы, как виртуальные машины и инструменты, к примеру, CloudPC, DevBox или Azure Virtual Desktop могут привести к сбоям в работе ОС после установки данного обновления.

Кроме того, в компании рекомендуют обратить внимание на функцию BlockNonAdminUserInstall. После ее активации может наблюдаться сбой в работе приложения "Фотографии". Эта проблема затрагивает устройства, на которых данное приложение обновлялось через магазин Windows начиная с начала июня этого года.

Таким образом, Microsoft продолжит принудительную установку Windows 11 23H2 на совместимые устройства, и пользователи не смогут отказаться от этого апдейта, если не отключат службу Windows Update или интернет вовсе. Хотя не стоит забывать, что официальные обновления всегда направлены на улучшение ОС и защиту от сбоев и уязвимостей.