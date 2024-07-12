Компания стремится обогнать конкурентов в мире программного обеспечения, и у них есть четкий план, как этого достичь.

Источник изображения: Intel

Интервью с Грегом Лэвендером, техническим директором Intel, пролило свет на новые цели и направления компании в сфере программного обеспечения. Intel стремится к тому, чтобы стать лидером на рынке ПО, сосредоточившись на развитии инновационных решений в области ИИ, безопасности и производительности, сообщает Reuters.

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Лэвендер заявил, что к концу 2027 года Intel планирует получить $1 млрд в виде кумулятивной выручки от программного обеспечения, предоставляемого по подписке. Это относительно новое направление для компании, однако в 2021 году она добилась успеха, заработав в этом направлении более $100 млн. Intel также постоянно инвестирует в исследования и разработки в данной сфере, что позволяет наращивать свой портфель.

Директор также отметил роль Intel в развитии программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое может быть совместимо с различными платформами и ускорителями. Компания ставит своей задачей предоставление разработчикам гибких решений, в отличие от закрытых экосистем, таких как Nvidia CUDA. Intel убеждена, что ПО с открытым исходным кодом - это будущее отрасли, и активно сотрудничает с консорциумом UXL Foundation и Triton от OpenAI, чтобы сделать его более доступным и эффективным.

Кроме того, Intel не остается в стороне и в сфере облачных сервисов для разработчиков ПО и предлагает подписку по привлекательной на свои облачные решения, что также является источником доходов в рамках поставленной финансовой цели.

Несмотря на то, что выручка от программного обеспечения представляется относительно небольшой по сравнению с общей годовой выручкой Intel в размере $54 млрд., это имеет огромное значение в качестве нового, перспективного направления для компании. Кроме того, Intel активно развивается наблюдает высокий спрос на свои процессоры семейства Gaudi 3 и надеется стать серьезным конкурентом Nvidia на рынке ускорителей вычислений.