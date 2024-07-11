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Gorovic
CISPE отклонила антимонопольную жалобу ЕС против Microsoft
Microsoft избежала антимонопольного расследования ЕС, достигнув соглашения с CISPE.

                                                       Источник изображения: trazika / Pixabay

Microsoft достигла важного соглашения с CISPE (Ассоциацией европейских поставщиков облачных сервисов), которое позволило ей избежать антимонопольного расследования со стороны Европейского Союза. CISPE, в которую входят такие технологические гиганты, как Amazon, отзовёт свою жалобу, поданную в конце 2022 года, в обмен на расширение доступа к облачным сервисам Microsoft для своих клиентов, сообщает Bloomberg.

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Жалоба была подана в связи с тем, что, по мнению CISPE, Microsoft заняла антиконкурентную позицию, существенно затрудняя клиентам переход к другим поставщикам облачных услуг. Принудительная привязка ПО Microsoft для бизнеса к собственным облачным сервисам Azure создавала непреодолимые трудности для тех, кто хотел бы использовать услуги конкурентов. Для многих предприятий такое положение вещей было крайне невыгодным и ограничивало их возможности в выборе поставщика облачных сервисов. 

Соглашение между Microsoft и CISPE стало настоящим прорывом, так как оно обеспечивает равные условия для европейских поставщиков. Теперь члены ассоциации получат расширенный доступ к Microsoft Azure, а также смогут предлагать приложения и сервисы Microsoft своим клиентам, используя свои облачные инфраструктуры, а не Azure. Франсиско Мингоранс, генеральный секретарь CISPE, заявил, что это соглашение является большой победой, которая обеспечит свободный и справедливый рынок облачных технологий в Европе. 

Однако не все участники рынка приветствовали это соглашение. Источники Reuters сообщают, что Microsoft согласилась заплатить CISPE кругленькую сумму в €20 млн, чтобы урегулировать спор. Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform и AliCloud остались за рамками соглашения, и это вызвало негодование этих компаний. В заявлении AWS отмечалось, что соглашение практически не влияет на ситуацию, так как подавляющее большинство клиентов Microsoft по-прежнему не могут использовать облако по своему усмотрению в Европе и других регионах мира. Google Cloud Platform также выразила недовольство, подчеркнув, что такие действия Microsoft значительно затрудняют выбор, инновации и развитие цифровой экономики в регионе. Представители компании заявили о своем намерении продолжить борьбу с антиконкурентной практикой Microsoft, чтобы обеспечить клиентам свободу выбора облачного поставщика. 

Microsoft, со своей стороны, не подтвердила и не опровергла какие-либо финансовые условия соглашения, подчеркнула свою приверженность сотрудничеству с CISPE и другими поставщиками облачных услуг, чтобы обеспечить клиентам максимальную свободу и возможности в выборе. Компания также отметила, что продолжит работать над улучшением своих облачных сервисов и предоставлять пользователям максимально эффективные решения.

#microsoft
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