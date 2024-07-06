Предприниматель пытается оспорить иск бывших акционеров Twitter, утверждая, что задержка в раскрытии своей доли в компании была ошибкой, а не схемой мошенничества.

Источник изображения: Twitter

По сообщению Reuters, в Манхэттенском федеральном суде Элон Маск заявил, что его задержка в раскрытии 9.2% доли в Twitter в начале 2022 года была ошибкой, а не преднамеренным мошенничеством. Маск утверждает, что все обстоятельства указывают на то, что он не собирался обманывать акционеров, которые могли бы получить больше прибыли, если бы знали о его позиции раньше.

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Истцы, включая пенсионный фонд Оклахомы, утверждают, что Маск и его финансовый менеджер Джаред Бирчалл знали о необходимости раскрытия информации о 5% доле в Twitter к 24 марта 2022 года, но ждали еще 11 дней. Это позволило Маску сэкономить более $200 миллионов, поскольку цена акций Twitter выросла на 27% после объявления о его доле.

Маск, который является самым богатым человеком в мире по версии Forbes и управляет такими компаниями как Tesla, заявил, что изначально планировал раскрыть свою долю в конце 2022 года, но сделал это сразу после того, как осознал свою ошибку в понимании правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

"Это не схема мошенничества", - сказал Маск, добавив, что все указания, включая те, что содержатся в исковых заявлениях, указывают на ошибку. Он также отрицал утверждения истцов о том, что некий банкир из Morgan Stanley помогал разрабатывать стратегию накопления акций Twitter без оповещения широкой общественности. Истцы, возглавляемые пенсионным фондом Оклахомы, пока не прокомментировали заявление Маска, который в конечном итоге купил Twitter за $44 миллиарда в октябре 2022 года. SEC со своей стороны также расследует покупку акций Twitter Маском.