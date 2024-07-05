Решение Nintendo контрастирует с позицией других крупных игровых компаний в отношении искусственного интеллекта.

Источник изображения: Nintendo

Компания Nintendo, в отличие от других крупных игроков игровой индустрии, решила не использовать генеративный ИИ в разработке своих игр. Президент Nintendo Шантаро Фурукава заявил, что, хотя компания осознает потенциал ИИ, она также признает проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью. Вместо этого Nintendo намерена продолжать полагаться на свой многолетний опыт создания игр классическими способами, сообщает издание Tom's Hardware.

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Эта позиция резко контрастирует с более чем 1000 играми, уже доступными на платформе Steam, созданными с помощью генеративного ИИ, а также с заявлениями руководителей других крупных игровых студий, таких как Electronic Arts, Ubisoft и Take-Two Interactive. Например, Ubisoft активно использует ИИ в своем проекте Neo NPC, а генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил, что более 50% процессов разработки игр в его компании будут положительно затронуты достижениями в области генеративного ИИ.

Nintendo, напротив, известна своим бережным отношением к своим сотрудникам и контенту, который они создают. Компания редко прибегает к массовым увольнениям и сокращениям заработной платы, предпочитая вместо этого снижать зарплаты руководителей, если того требует ситуация. Это непохоже на подход многих других крупных издателей, которые часто жертвуют благополучием сотрудников ради желаний акционеров и повышения заработной платы руководства.

Хотя Nintendo занимает твёрдую позицию в отношении модов, ее решение отказаться от использования генеративного ИИ в разработке игр было встречено положительно среди поклонников. В то время как многие крупные студии сосредоточены на быстром завершении проектов.