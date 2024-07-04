Астероиды 2011 UL21 и 2024 MK были сфотографированы с помощью радиолокационной системы Goldstone.

Источник изображения: NASA

Космическое агентство NASA запечатлело два астероида, совершивших близкий проход возле Земли, используя радиолокационную систему Goldstone в Калифорнии. Более крупный астероид 2011 UL21, диаметром почти одну милю, прошел на расстоянии 4,1 миллиона миль (приблизительно 6,5 млн км) от Земли, что примерно в 17 раз дальше расстояния до Луны. Сообщается, что впервые с момента его обнаружения 13 лет назад, он подошел достаточно близко, чтобы быть сфотографированным радаром.

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Астероид 2011 UL21 имеет сферическую форму и маленький, так называемый лунный спутник, вращающийся вокруг него на расстоянии около 1,9 миль. Согласно NASA, наличие таких спутников у астероидов подобного размера является обычным явлением.

Источник изображения: NASA

Второй астероид, 2024 MK, размером около 500 футов, прошел гораздо ближе к нашей планете - на расстоянии 184 000 мили, что составляет примерно три четверти расстояния между Землей и Луной. При этом, используя комбинацию радиолокационных систем, NASA удалось получить более чёткое изображение этого астероида.

Вообще близкие подходы околоземных объектов размером с 2024 MK происходят относительно редко, примерно раз в пару десятилетий, поэтому команда NASA постаралась собрать как можно больше данных об этом объекте.

Учёные считают, что ни один из астероидов не имел и не будет иметь шансов столкнуться с Землей в обозримом будущем. Однако, если бы 2011 UL21 все же столкнулся с нашей планетой, это могло бы причинить серьезный ущерб. Столкновение с 2024 MK могло бы уничтожить целый город. Чтобы защитить планету от таких астероидов, в 2022 году NASA провело испытание, продемонстрировавшее возможность изменять направление приближающихся астероидов.