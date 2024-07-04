Стартап xAI Илона Маска использует 100 000 графических процессоров NVIDIA H100 для обучения модели искусственного интеллекта Grok 3.

Источник изображения: wccftech.com

Илон Маск раскрывает некоторые подробности о своём стартапе искусственного интеллекта xAI и о том, как компания готовится к запуску новой LLM модели следующего поколения. В своём последнем твите Маск объявил, что модель Grok 3 была обучена с использованием массивного кластера, состоящего из 100 000 графических процессоров NVIDIA H100 AI.

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Эта новость представляется захватывающей и одновременно удивительной, поскольку использование такого количества высокопроизводительных графических процессоров для обучения ИИ-модели является беспрецедентным явлением. По слухам, модель GPT-4 компании OpenAI использует всего 40 000 графических процессоров NVIDIA A100.

Маск намекнул, что модель Grok 2, запуск которой запланирован на август, будет улучшением в плане обучения на интернет-данных, что, по его словам, создало много трудностей и было крайне трудоёмким процессом. Следующая модель Grok 3 будет основана на своих предшественниках и Маск предполагает, что она станет выдающимся продуктом для xAI.

Источник изображения: wccftech.com

Интересно, что стоимость обучения Grok 3 оценивается в 3 миллиарда долларов, учитывая использование графических процессоров NVIDIA H100. Кроме того, Маск планирует приобрести флагманские ускорители ИИ Blackwell B200 от NVIDIA, оцениваемые в 9 миллиардов долларов, что свидетельствует о масштабах инвестиций, осуществляемых в xAI.

Как отмечают эксперты, стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта привлекает внимание своим масштабным подходом и может стать большим событием в сфере ИИ. С учётом того, что все предприятия Маска постоянно меняют технологический ландшафт, то и его последний проект xAI может изменить рынок ИИ-ботов.