Пожилой мужчина из Флориды был арестован после того, как признался в стрельбе по дрону доставки Walmart, нанеся ущерб на $2500.

Источник изображения: techspot.com

Во Флориде арестован 72-летний мужчина по имени Деннис Уинн (Dennis Winn), который признался в стрельбе по беспилотнику доставки Walmart. Инцидент произошел, когда команда из двух сотрудников Walmart демонстрировала возможности дрона доставки, привлекая потенциальных клиентов, сообщает

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Как сообщили в офисе шерифа округа Лейк, представители службы доставки товаров дронами услышали звук, похожий на выстрел, при этом дрон начал снижаться. Они увидели Уинна, стоявшего у стены дома с пистолетом, направленным в небо. Команда быстро вернула дрон обратно в Walmart, где при осмотре было обнаружено пулевое отверстие и посчитан ущерб на сумму 2500 долларов, причиненный системе.

Стрелявший американец, у которого, по его словам, был опыт работы с дронами, заявил офицерам, что считал, что БПЛА следит за ним, и просто попытался отогнать его. Когда это не дало результата, Уинн достал из сейфа принадлежащий ему пистолет и выстрелил в дрон, находившийся на высоте около 75 футов (примерно 22 метра).

Отмечается, что это не первый случай нападения на дроны доставки. Компании, такие как Amazon, которые потратили годы на разработку программ доставки с помощью дрона, теперь сталкиваются с новой проблемой. Инцидент во Флориде подчеркивает растущую проблему, с которой сталкиваются компании, использующие такие дроны. Несмотря на то, что дроны могут привлечь потенциальных клиентов своим удобством и инновационным подходом, некоторые люди, как видно, относятся к ним с подозрением и враждебностью. Остается неясным, какие последствия наступят для Уинна после его ареста.