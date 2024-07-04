Поставки автомобилей Tesla Model 3 и Model Y снизились до 71 007 единиц в июне, согласно расчётам Bloomberg

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Это уже четвертый случай в этом году, когда лидер электромобильного рынка сталкивается с падением объёмов производства на фоне ценовой войны в Китае, сообщает Bloomberg.

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Поставки автомобилей Tesla Model 3 и Model Y снизились до 71 007 единиц в июне, согласно расчётам Bloomberg, основанным на предварительных данных, опубликованных Китайской ассоциацией легковых автомобилей. Поставки снизились на 2,2% в мае.

Снижение производства в Китае, крупнейшем в мире рынке электромобилей, только усилит напряжение, которое испытывает компания Илона Маска по всему миру, поскольку рост продаж электромобилей замедляется. При этом аналитики прогнозируют, что во втором квартале Tesla поставит 439 302 электромобиля, что на 5,8% меньше, чем годом ранее, и станет вторым квартальным снижением подряд.

По предварительным данным, продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае вырастут на 28% по сравнению с периодом июня 2023 года, поскольку субсидии, объявленные государством в апреле для автомобилей, сдаваемых в счёт оплаты новых автомобилей, уже начинают выдаваться. Ожидается, что общий объём поставок автомобилей на новых источниках энергии в июне достиг 970 000 единиц, что на 8% больше, чем месяцем ранее.

Лидером роста стала базирующаяся в Шэньчжэне компания BYD с рекордными продажами легковых автомобилей в 340 211 единиц. Li Auto также поставила 47 774 автомобилей, в основном благодаря сильному спросу на недавно представленную электрическую пятиместную модель L6 с увеличенным запасом хода. Другие китайские компании также достигли внушительных показателей - Nio и Geely Automobile Holdings продали каждая по 20 000 единиц авто.

Напомним, Китай в апреле объявил о единовременной субсидии в размере до 10 000 юаней (1400 долларов США) для граждан, которые сдадут свои старые автомобили и приобретут более новую модель, соответствующую определенным стандартам выбросов. Также были введены дополнительные стимулы от различных местных муниципалитетов, что подстегнуло готовность потребителей покупать новые автомобили и помогло временно стабилизировать на них цены.