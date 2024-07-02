Происшествие с ракетой Tianlong-3 от Space Pioneer по предварительным данным связано с переоценкой возможностей стартовой площадки и превышением допустимой нагрузки на неё.

Источник изображения: Wccftech.com

Китайская космическая компания Space Pioneer, чья ракета Tianlong-3 недавно привлекла внимание мировых СМИ из-за инцидента на испытательном полигоне, возможно столкнулась с проблемами, связанными с превышением допустимой нагрузки на свою стартовую площадку, сообщает ресурс Wccftech.

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Согласно опубликованному отчету, площадка была разработана с расчетом на тягу в 600 тонн. Однако, во время испытания, Tianlong-3, ракета с характеристиками, схожими с SpaceX's Falcon 9, произвела тягу в 820 тонн.

Tianlong-3, аналогично Falcon 9, предназначена для вертикальной посадки, позволяющей повторное использование первой ступени. Стартовый вес ракеты составляет 590 тонн. Если бы ракета была полностью заправлена перед испытанием, инцидент, возможно, был бы предотвращен. При этом, заявленная тяга ракеты составила 820 тонн, что указывает на несоответствие между объемом топлива, использованного для испытания, и возможностями стартовой площадки.

Разбор инцидента показал, что в момент отключения теста ракета имела 220 тонн топлива. С учетом тяги, созданной ракетой, стартовая площадка, скорее всего, не смогла удержать ракету, особенно учитывая, что ракета была значительно легче после использования большей части топлива.

Space Pioneer пока не представила официального комментария по поводу объема топлива, использованного в процессе испытаний и других дополнительных деталей, однако предварительно признала проблему, связанную с конструкцией стартовой площадки.

В ответ на происшествие, Space Pioneer заявила, что продолжит испытания ракеты, но воздержится от крупномасштабных тестов. По последним данным, команда ищет "черный ящик" ракеты на месте инцидента. Компания подчеркнула, что окончательные итоги будут известны после полного анализа всех данных.