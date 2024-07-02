Компании Google и Anthropic могут стать партнерами Apple в области искусственного интеллекта.



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Гонка за право стать партнёром Apple в области искусственного интеллекта набирает обороты. Марк Гурман из Bloomberg считает, что следующим чат-ботом, интегрированным в Apple Intelligence, станет Google Gemini.

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На недавно прошедшей конференции WWDC старший вице-президент Apple по программной части Крейг Федериги (Craig Federighi) анонсировал сделку с OpenAI по интеграции ChatGPT в устройства Apple. Он также отметил, что возможны сделки с другими компаниями, занимающимися ИИ, и сказал, что Apple "может рассчитывать на интеграцию с различными моделями, такими как Google Gemini в будущем", сообщает ресурс PCMag.

В то время как Федериги подчёркивает, что у него нет конкретной информации на ближайшее время, Гурман считает, что Google и Anthropic являются вероятными претендентами на партнёрство с Apple, и ожидает, что Gemini от Google будет анонсирована примерно во время запуска Apple Intelligence этой осенью.

Известно также, что Apple недавно провела переговоры с Meta, Anthropic и Perplexity. Однако, по сообщениям, ИИ-модель от Meta была исключена из-за ошибок и проблем с конфиденциальностью.

В любом случае, Apple не планирует платить за партнёрство. Вместо этого, компания предлагает присутствие на своих устройствах и потенциальный рост подписчиков на ChatGPT Plus и другие платные чат-боты, считая это достаточной платой.