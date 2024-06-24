Новое соглашение между Nvidia и Ooredoo позволит ускорить внедрение ИИ технологий в Ближневосточном регионе.

Источник изображения: Ooredoo.qa

Компания Nvidia заключила соглашение с телекоммуникационной группой Ooredoo из Катара о развертывании технологий искусственного интеллекта в дата-центрах Ooredoo в пяти странах Ближнего Востока. Это первое крупномасштабное соглашение Nvidia в регионе, где США ограничили экспорт чипов, чтобы предотвратить доступ китайских компаний к новейшим технологиям ИИ через страны Ближнего Востока, сообщает Reuters.

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По соглашению, Ooredoo станет первой компанией в регионе, которая будет предоставлять клиентам своих дата-центров в Катаре, Алжире, Тунисе, Омане, Кувейте и Мальдивах доступ к технологиям ИИ на базе процессоров Nvidia. Это позволит Ooredoo оказать своим клиентам поддержку на самом высоком уровне в развертывании приложений генеративного ИИ.

"Наши корпоративные клиенты, благодаря этому соглашению, получат доступ к услугам, которые, вероятно, их конкуренты не получат в течение еще 18-24 месяцев", - сказал генеральный директор Ooredoo Азиз Аль-Утман Фахру в интервью агентству Reuters.

Стоимость сделки, заключенной 19 июня в Копенгагене, не разглашается. Также компания Ooredoo не стала раскрывать информацию о том, какое именно оборудование Nvidia установит в их дата-центрах, отметив, что это зависит от доступности и спроса клиентов. Также Ooredoo инвестирует 1 миллиард долларов в расширение своих региональных дата-центров, увеличив их мощность на 20-25 МВт сверх текущих 40 МВт, и планирует почти утроить эту мощность к концу десятилетия, по словам гендиректора.

Известно также, что в прошлом году компания выделила свои дата-центры в отдельное предприятие, а также заключила сделку с кувейтской Zain и дубайской TASC Towers Holding, в результате которой была создана крупнейшая на Ближнем Востоке компания по управлению башнями сотовой связи.