Без инструкции перейти на локальную учетную запись сложнее, но способ как это сделать уже опубликован.

Источник изображения: Microsoft

Компания Microsoft активно продвигает использование учётных записей Microsoft для входа в Windows среди своих пользователей. В новой установке Windows 11 был удалён простой способ обойти требование создания учётной записи или входа с помощью уже существующей. Если Windows 11 установлен без учётной записи Microsoft, то можно переключиться на локальную учётную запись. Однако инструкции о том, как это сделать, более не доступны - они просто исчезли с официального сайта поддержки Microsoft, сообщает Tomshardware.

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Руководство Microsoft "Переход с локальной учётной записи на учётную запись Microsoft" показывает пользователям, как изменить учётные данные для входа в Windows 11, используя свою учётную запись Microsoft. На той же странице компания предоставила инструкции по "Переходу с учётной записи Microsoft на локальную учётную запись". Однако, когда авторы издания Tomshardware.com проверили эту страницу с помощью Wayback Machine, они увидели, что инструкции, появившиеся 12 июня, 17 июня уже исчезли и там совсем другой текст. Инструкции по переходу с учётной записи Microsoft на локальную учётную запись так и не появились по сей день.

К счастью, переход с учётной записи Microsoft на локальную учётную запись для входа в Windows 11 является довольно простым процессом. Всё, что нужно сделать, это открыть приложение "Параметры", перейти к разделу "Аккаунты" далее "Ваша информация" и выбрать "Войти с локальной учётной записью". Далее следуя инструкциям на экране можно использовать локальную учётную запись.

Интересно, что когда Microsoft ещё предоставляла инструкции на своей странице поддержки, она предупреждала пользователей о преимуществах использования учётной записи Microsoft, таких как «бесшовная интеграция служб Microsoft, повышенная безопасность и синхронизация между устройствами», а также о таких рисках использования локальной учётной записи, как невозможность восстановления пароля, если пользователь его забудет.

Очевидно, что Microsoft очень заинтересована в том, чтобы пользователи подписывались на её услуги и использовали их, подобно тому, как Google и Apple требуют создания учётной записи для полноценного использования устройств на Android или iOS. Несмотря на то, что в Windows 11 по-прежнему доступна опция использования локальной учётной записи, эти изменения указывают похоже на то, что Microsoft стремится сделать этот вариант недоступным для обычных пользователей.