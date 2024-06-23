В стремлении снизить зависимость от глобальной полупроводниковой цепи поставок, Xiaomi и Unisoc разрабатывают свои собственные 4-нм мобильные процессоры, соперничая с лидерами рынка, такими как Qualcomm.

Источник изображения: Unisoc

Китай продолжает укреплять свою позицию в мировой полупроводниковой индустрии, стремительно снижая зависимость от глобальной цепочки поставок при активной поддержке правительства. По данным изданий Liberty Times и Commercial Times, два крупнейших производителя смартфонов - Xiaomi и Unisoc - уже завершили разработку своих собственных процессоров на базе 4-нанометрового техпроцесса.

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Xiaomi, включая свои бренды Redmi и Poco, преодолела проблемы с избыточными запасами продукции прошлого года. В первом квартале текущего года компания произвела 41,1 миллиона единиц своей продукции, что позволило ей занять третье место по объему рынка, уступив лишь Samsung и Apple. Также в топ-6 по глобальным поставкам вошли еще три китайских бренда - Oppo, Transsion и Vivo.

Unisoc, шанхайская компания, специализирующаяся на разработке чипов, включая технологии 2G/3G/4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth, TV FM, спутниковые коммуникации и другие, также заявила о создании своего 4-нм чипа.

Согласно китайскому блогеру "Oneline Technology", процесс создания собственного процессора для Xiaomi претерпел значительные изменения. Производительность его 4-нм чипа сравнима с Huawei's Kirin 9000s, изготовленным на 7-нм техпроцессе TSMC и ожидается, что новый процессор будет представлен уже в этом году.

Сообщается, что Unisoc также завершила разработку своего 4-нм процессора, который достиг уровня производительности, сопоставимого с Snapdragon 888 от Qualcomm, согласно другому китайскому блогеру "Fixed Focus Digital".

Однако, в целом согласно аналитикам из индустрии, процессоры китайского производства в области мобильных SoC смогут достигнуть уровня 4-нм техпроцесса только к 2026 году. А пока что на рынке мобильных чипов в Китае доминируют MediaTek и Qualcomm.