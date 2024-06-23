Распознавание текста в Windows стало проще через приложение «Связь с телефоном», упрощая процесс сканирования текста с экрана смартфона.

Источник изображения: windowslatest.com

Компания Microsoft продолжает развивать свое приложение "Связь с телефоном", предназначенное для более тесной интеграции между Windows и мобильными устройствами. Недавнее обновление принесло пользователям несколько полезных нововведений, включая возможность использовать подключенный телефон вместо веб-камеры и копировать изображения экрана напрямую с телефона на компьютер. Теперь Microsoft выпустила еще одну интересную функцию - сканирование текста с экрана телефона.

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Новая функция, получившая название "Сканировать текст", основана на технологии оптического распознавания символов (OCR). Она позволяет распознавать и извлекать текстовую информацию с изображений, сделанных камерой мобильного телефона. Данная функция уже прошла тестирование в рамках программы Windows Insider, и теперь стала доступна для всех пользователей операционной системы Windows 10 и 11 после обновления до версии 1.24052.124.0. Для того, чтобы начать работать со снимками, достаточно открыть приложение и выбрать опцию "Текст". Также можно воспользоваться удобным сочетанием клавиш Ctrl + T для быстрого запуска считывания текста с картинки. Далее приложение проанализирует текст, выделив его для дальнейшего копирования или других действий.

Стоит отметить, что на данный момент функция распознавания текста работает только с английским языком, однако в будущих обновлениях Microsoft, возможно, добавит другие языки.

Необходимо отметить, что возможность распознавания текста на изображениях уже присутствует во встроенной утилите "Ножницы" Windows. Она запускается автоматически при создании снимка экрана на подключенном телефоне и позволяет распознавать и редактировать текст. Однако приложение "Связь с телефоном" предлагает более быстрое сканирование текста с экрана телефона.