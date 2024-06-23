Большинство крупных компаний в США планируют внедрить технологии ИИ в ближайшие 12 месяцев, что приведет к значительным изменениям в бизнес-процессах и на рынке труда.

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Искусственный интеллект (ИИ) стремительно проникает в различные сферы жизни, и бизнес не является исключением. Согласно недавнему исследованию, проведенному совместно Дьюкским университетом и Федеральными резервными банками Атланты и Ричмонда, более 60% крупных корпораций США планируют внедрить технологии искусственного интеллекта в ближайшие 12 месяцев с целью автоматизации рабочих процессов, ранее выполнявшихся сотрудниками компаний, сообщает CNN. Эта тенденция отражает растущее стремление бизнеса оптимизировать операции, сократить расходы и повысить эффективность работы.

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Искусственный интеллект уже активно используется в различных областях, таких как обслуживание клиентов, маркетинг и управление персоналом. Чат-боты, подобные ChatGPT, применяются для решения повседневных творческих задач, включая создание текстов для вакансий, пресс-релизов и маркетинговых кампаний. Эти инструменты позволяют автоматизировать рутинные процессы, освобождая время сотрудников для более сложных и творческих задач.

Однако внедрение ИИ не ограничивается только чат-ботами. Компании разрабатывают и внедряют более сложные системы, способные анализировать большие объемы данных, принимать решения и выполнять широкий спектр задач. Результаты опроса показали, что в течение последнего года почти 60% всех организаций и 84% крупных компаний использовали программное обеспечение, оборудование и другие технологические возможности для автоматизации задач, ранее выполнявшихся персоналом.

Причины внедрения ИИ в бизнесе разнообразны. Согласно опросу финансовых директоров, основными мотивами являются улучшение качества продукции (58% компаний), повышение производительности (49%), снижение затрат на рабочую силу (47%) и даже полная замена сотрудников (33%).

Несмотря на очевидные преимущества внедрения ИИ, существуют опасения относительно его влияния на рынок труда. Некоторые эксперты полагают, что массовое внедрение ИИ может привести к сокращению рабочих мест и росту безработицы. Однако в краткосрочной перспективе, по мнению специалистов, ИИ не окажет значительного влияния на рынок труда в частности в США. Руководители компаний используют его для восполнения некоторых пробелов, в крайнем случае отказываясь от найма новых сотрудников, которые могли бы получить работу в отсутствие ИИ, но массовых увольнений действующих работников пока не наблюдается.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе ожидаются серьезные изменения на рынке труда. Потребители получат своеобразного "агента-помощника", который будет оказывать поддержку во всех сферах жизни, от приготовления пищи до выполнения некоторых рабочих задач. Это приведет к трансформации многих профессий и появлению новых специальностей, связанных с управлением и обслуживанием систем ИИ, к новым изменениям условий труда придется адаптироваться и осваивать новые инструменты и навыки, чтобы оставаться специалистами.

Однако внедрение ИИ в бизнесе сопряжено не только с возможностями, но и с рисками. Меры безопасности и нормативные рамки применения систем искусственного интеллекта все еще находятся на стадии разработки, а политики и ученые предупреждают о возможных негативных последствиях, таких как дискриминация, нарушение конфиденциальности и этические проблемы.

Несмотря на эти опасения, компании многих стран активно внедряют ИИ в свою деятельность. А результаты опроса свидетельствуют о высоком уровне доверия к этим технологиям и готовности бизнеса инвестировать в их развитие.