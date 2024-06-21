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Gorovic
Microsoft оптимизирует эмулятор Prism для улучшения игровой производительности
Эмулятор Prism и чипы Snapdragon X вместе должны значительно улучшить запуск игр на ПК с ARM.

                                                              Источник изображения: unsplash.com

Выход на рынок ноутбуков на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X стал важным событием, так как эти чипы обещают высокую производительность и энергоэффективность, что критически важно для портативных ПК. 

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Однако помимо офисных задач, многие пользователи используют ноутбуки и для развлечений, в частности для видеоигр. К сожалению, первые тесты продемонстрировали невысокую игровую производительность устройств на Snapdragon X, что может стать препятствием для их продвижения на рынке.

В то же время, Microsoft заявила о планах значительно улучшить эту ситуацию. Компания работает совместно с Qualcomm над оптимизацией как самого чипа Snapdragon X, так и программного обеспечения. Ключевым направлением станет доработка эмулятора Prism - инструмент, который позволяет запускать игры, изначально написанные для архитектуры x86, на ПК с процессорами ARM. 

По заявлениям Microsoft, с новыми чипами Snapdragon X и усовершенствованным Prism, игровой ресурс на этих устройствах существенно вырастет. Компания продемонстрировала видеоролик с игрой Baldur’s Gate 3, работающей на ПК с процессором Snapdragon X и показанная производительность выглядит вполне приемлемо.

Еще одним важным аспектом является совместимость с популярными средствами защиты от читеров, такими как BattlEye, Denuvo Anti-Cheat и Wellbia XIGNCODE3. Эти приложения критически важны для многопользовательских игр и поэтому компания тесно взаимодействует с разработчиками этих программ, чтобы гарантировать корректную работу на устройствах с Windows 11 на ARM.

Игнорировать геймеров как целевую аудиторию для Snapdragon и Windows on ARM было бы неразумно. Ведь мировой рынок видеоигр оценивается почти в $500 млрд, а количество игроков перевалило за 2 млрд человек. А чтобы пользователи могли заранее оценить совместимость интересующих игр, была создана открытая база данных протестированных игр для ПК на Snapdragon X, которая уже содержит около 1400 наименований.

Несмотря на первоначальные трудности, совместными усилиями Qualcomm и Microsoft планируют существенно улучшить игровые возможности ноутбуков на Snapdragon X.

#microsoft #snapdragon x #эмулятор prism
Источник: tomshardware.com
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