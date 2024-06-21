Видеосервис запустил автоматическую отмену премиум-подписок, купленных не в стране реального проживания владельца аккаунта, в том числе и для россиян.

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YouTube начал активно бороться с пользователями, которые при помощи VPN и других сервисов меняют свое местоположение, чтобы приобрести подписку YouTube Premium по более низким ценам других стран. Эта проблема давно волновала руководство YouTube, но только сейчас было принято решение о масштабных репрессивных мерах.

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Многие пользователи YouTube используют такой способ, чтобы сэкономить на подписке. Например, стоимость премиум-подписки на Украине составляет около $2,40 в месяц, тогда как в США и Великобритании аналогичная услуга обходится минимум в $14. Другая причина использования VPN - возможность получить доступ к YouTube Premium в странах, где эта услуга недоступна, к примеру, в России.

Теперь YouTube начал автоматически отменять подписки Premium, купленные не в стране фактического проживания пользователя. Представители техподдержки подтвердили, что отмена касается аккаунтов, где была выявлена "фальсификация информации о стране регистрации".

Пользователи, чьи подписки были отменены, получат уведомление по электронной почте и в мобильном приложении YouTube с информацией об отмене в связи с нарушением правил платных услуг.

Конкретную дату начала отмены подписок в техподдержке назвать затруднились. Однако факт массовых отмен уже подтвердили многочисленные источники. Данное решение вызвало шквал критики в адрес руководства видеосервиса, но пока никаких послаблений не последовало.

Юристы считают, что формально YouTube имеет право отменять подписки, купленные с нарушением пользовательского соглашения, но с точки зрения репутации компании такая политика может обернуться потерей лояльности аудитории. В сети уже появились призывы бойкотировать новую политику YouTube и вообще отказываться от платных подписок.