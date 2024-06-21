Intel подтвердила, что в алгоритме технологии автоматического разгона Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB) обнаружена ошибка.

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Компания Intel продолжает борьбу с проблемами нестабильной работы последних процессоров семейств Core 13 и Core 14. Хотя инженеры активно ищут решение, окончательный ответ пока не найден.

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На данный момент Intel предприняла два шага. Во-первых, были представлены новые настройки BIOS, имеющие название Baseline и Default, которые должны стабилизировать работу чипов в рекомендованных пределах. Однако для их применения требуется ручное обновление BIOS, что может быть удобно не для всех пользователей.

Настройки BIOS

В качестве альтернативы можно вручную изменить необходимые параметры в BIOS. Intel предоставила таблицу рекомендуемых значений. Однако названия технологий могут отличаться у разных производителей материнских плат. Поэтому лучше всего всё же установить обновлённую прошивку BIOS.

Кроме того, Intel подтвердила наличие ошибки в алгоритме технологии автоматического разгона Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB). Однако данная ошибка не является первопричиной проблем и расследование причин нестабильности всё ещё продолжается.

Таким образом, Intel работает над решением, но окончательный ответ пока не найден. Пользователям рекомендуется обновить BIOS или вручную скорректировать необходимые настройки.