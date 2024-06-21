Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
TSMC приступила к выпуску Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) по 3-нм техпроцессу
В составе процессоров Lunar Lake будет iGPU на новой графической архитектуре Xe2-LPG.

                                                             Источник изображения: VideoCardz

Компания Intel готовится к запуску нового поколения процессоров для настольных компьютеров и ноутбуков серии Lunar Lake. Производство этих чипов уже открылось на мощностях тайваньской компании TSMC, которая в последние годы стала ключевым партнёром Intel. 

реклама

В чипах Lunar Lake будут использованы самые передовые техпроцессы TSMC, такие как 3-нм для вычислительного ядра и 6-нм для графического ядра. Это позволит существенно увеличить производительность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением Meteor Lake.

Ключевой особенностью Lunar Lake станет новая микроархитектура ядер в виде высокопроизводительного Lion Cove и энергоэффективного Skymont. Такая комбинация впервые используется в потребительских чипах Intel и обещает оптимальное сочетание быстродействия и автономности для тонких и лёгких устройств.

Ещё одним важным нововведением станут встроенные модули оперативной памяти прямо в кристалле процессора. Это позволит существенно увеличить пропускную способность и снизить задержки. Что касается графического ядра, то в Lunar Lake используется обновлённая архитектура Xe2-LPG под кодовым названием Battlemage. Она обещает значительный рост производительности в играх и приложениях, использующих графику.

#intel #tsmc #lunar lake #intel core ultra 200
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Выходят новые BIOS для исправления ошибки микрокода eTVB для процессоров Intel 13 и 14 поколения
Производители материнских плат выпустят обновление BIOS с патчем ошибки eTVB
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
2
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
7
Офицер армии США: передача Украине истребителей F-16 является блефом
2
С помощью ИИ обнаружен новый постоянный магнит
2
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
One UI 7 еще долго не появится, а пока One UI 6.1.1 добавит ИИ и немного оживит S Pen
+
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
Китайский посадочный модуль на Луне был сфотографирован зондом НАСА
4
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
2
«КАМАЗ» совместно с Segezha Group займётся поставкой и развитием техники для лесозаготовки
1
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
Часы Galaxy Watch 7 прошли сертификацию Indonesia Telecon с возможностью подключения LTE и Wi-Fi
+
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
Компания Iko представила гибкую и сверхлегкую солнечную панель
+
В Китае разрабатывают реалистичных кукол для взрослых с искусственным интеллектом
3
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
На парижской выставке вооружений Eurosatory 2024 украинцы показали свой БПЛА «Булава»
1
В Подмосковной Дубне началось строительство нового ЦОД
+
Intel не осилила выпуск процессоров Core Ultra 7 и Core Ultra 9 и передаст их производство TSMC
1
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
2

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
44
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
11
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
231
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
24
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
100
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
1
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
59
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5
PP: Microsoft предпочла прибыль безопасности и сделала правительство США уязвимым для хакеров из РФ
2

Сейчас обсуждают

Сергей Медков
11:19
Так только ты здесь ботоводством занимаешься, я же тебя за руку ловил, да и не только я.... Хотя, вечно два дизлайка... Ты и твоя мама(irnwlf), все. Больше никого нет) Ну и при чем тут "почитать" и "...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
OgoGoLog
11:18
Ты третий тупой, который не открывал отчёт Газпрома. Ещё раз повторю: убыток Газпрома в этом году - следствие списания украденных немцами активов. Без списания Газпром в плюсе на 700+ млрд.
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
Евгений Павлович
11:18
Это просто бред, малые города запущеные стоят, они новый строят, зачем? Кому?
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
Евгений Павлович
11:17
Заселят таджиками и прочей кишлаковой нечистью...)
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
Chimbal
11:16
"Можем посчитать?" - Я прекрасно вижу и без ваших накрученных "лайков/дизлайков" сколько людей приходят читать мои статьи, так что не напрягайтесь :)
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Легенда
11:14
ку гайс. короче у меня отвалилась одна плашка 8гб. и за этого были рандомные вырубы компа. сейчас стоит 1 плашка на 8гб, всё чётко. но фпс упал на 40%. завтра закажу одну из этих. решил 32 гб. какую п...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Китя
11:14
Да ты не переживай чем больше вам прилетит тем лучше. вот как выкуриваю хохлов фабами на укр такие не покажут.
Путин не исключил, что Россия будет поставлять оружие Северной Корее
Maximus Autismus
11:07
Любимое занятие свинолюдов считать деньги москалей, потому как своих не имеют, живут в долг, а рассчитываться с должниками приходится своей многострадальной дупой(жопой).
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
Шаш Афпаыы
11:07
Чел просто по новостям ориентируется, и если хоть один напишет что проц бракованный то для него все такие
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
Red Line
11:07
Во-первых, поставляли боеприпасы и то через третьи страны и не на постоянной основе. Сейчас это будет напрямую и стабильно. Во-вторых, сейчас планируют поставлять летальное оружие, раньше такого не бы...
Путин не исключил, что Россия будет поставлять оружие Северной Корее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем