В составе процессоров Lunar Lake будет iGPU на новой графической архитектуре Xe2-LPG.

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Компания Intel готовится к запуску нового поколения процессоров для настольных компьютеров и ноутбуков серии Lunar Lake. Производство этих чипов уже открылось на мощностях тайваньской компании TSMC, которая в последние годы стала ключевым партнёром Intel.

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В чипах Lunar Lake будут использованы самые передовые техпроцессы TSMC, такие как 3-нм для вычислительного ядра и 6-нм для графического ядра. Это позволит существенно увеличить производительность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением Meteor Lake.

Ключевой особенностью Lunar Lake станет новая микроархитектура ядер в виде высокопроизводительного Lion Cove и энергоэффективного Skymont. Такая комбинация впервые используется в потребительских чипах Intel и обещает оптимальное сочетание быстродействия и автономности для тонких и лёгких устройств.

Ещё одним важным нововведением станут встроенные модули оперативной памяти прямо в кристалле процессора. Это позволит существенно увеличить пропускную способность и снизить задержки. Что касается графического ядра, то в Lunar Lake используется обновлённая архитектура Xe2-LPG под кодовым названием Battlemage. Она обещает значительный рост производительности в играх и приложениях, использующих графику.