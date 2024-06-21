Твердотельный накопитель Gigabyte AI TOP 100E имеет невероятный ресурс в 219 000 ТБВт, что в 183 раза больше, чем у Samsung 990 Pro.

Источник изображения: Gigabyte

Компания Gigabyte представила новый твердотельный накопитель AI TOP 100E M.2 2280, который отличается высочайшей производительностью. Этот SSD ориентирован на применение в задачах машинного обучения и работы с искусственным интеллектом, где требуются интенсивные операции чтения и записи больших объёмов данных.

реклама

Накопитель выпускается в двух вариантах ёмкости - 1 Тбайт и 2 Тбайта. Для первой и второй модели заявлен интерфейс PCIe 4.0 и высокие показатели производительности последовательных операций до 7200 Мбайт/с для чтения и 6500 Мбайт/с для записи. Благодаря использованию передового контроллера и флэш-памяти 3D NAND TLC обеспечивается стабильно высокая скорость работы с данными вне зависимости от объёма хранящейся информации.

Главной особенностью AI TOP 100E является его исключительная надёжность, выраженная в показателе TBW - количестве терабайт данных, которые можно перезаписать за весь срок службы. Для первой модели он составляет 109 500 TBW, а для второй - 219 500 TBW. Это примерно в 150 и 300 раз больше, чем у обычных потребительских SSD. Таких показаний хватит для многолетней круглосуточной работы с интенсивными нагрузками на запись данных.

Благодаря удачному сочетанию производительности, ёмкости и надёжности, Gigabyte AI TOP 100E хорошо подходит для использования в высоконагруженных серверных системах и рабочих станциях, ориентированных на работу с ИИ и машинным обучением. Хотя производитель позиционирует этот SSD в первую очередь для задач ИИ, по своим характеристикам он может конкурировать с корпоративными моделями для центров обработки данных.