Оптические интерфейсы PCIe доказали свою состоятельность, обеспечив высокую скорость.

Источник изображения: Cadence

На мероприятии DevCon 2024 компания Cadence продемонстрировала важное достижение в области оптических интерфейсов PCI Express. Было показано устойчивое соединение по стандарту PCIe 7.0 со скоростью 128 Гбит/с на основе стандартных компонентов. Демонстрация проходила в течение двух дней без перерывов, подтверждая надежность технологии.

реклама

Оптические интерфейсы PCIe ориентированы в первую очередь на корпоративный сегмент - это дата-центры, облачные провайдеры, системы высокопроизводительных вычислений. В отличие от медных интерфейсов CopperLink, оптика способна обеспечить более высокую пропускную способность, необходимую для будущих поколений высокоскоростной связи.

Известно, что спецификации CopperLink PCIe 5.0 и PCIe 6.0 ограничены скоростями 32 Гбит/с и 64 Гбит/с соответственно. Оптические же интерфейсы призваны преодолеть эти ограничения для PCIe 6.0 и 7.0. Продемонстрированная Cadence скорость 128 Гбит/с актуальна именно для PCIe 7.0.

Работы по стандартизации интерфейсов PCIe ведутся с августа 2023 года консорциумом PCI-SIG и ожидается появление более широкого спектра возможностей - от подключаемых трансиверов до интегрированных оптических портов. Окончательные спецификации должны быть готовы к декабрю 2024 года.