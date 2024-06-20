Предстоящее обновление градостроительного симулятора Cities: Skylines II негативно повлияет на уже начатые игровые сессии.

Источник изображения: Bartzi в Steam

Разработчики популярного градостроительного симулятора Cities: Skylines II анонсировали масштабное обновление игры, которое внесет значительные изменения в экономическую систему. Это обновление, получившее название Economy 2.0, должно решить одну из главных проблем игры - слишком резкий рост арендной платы, который мешал игрокам развивать свои виртуальные города.

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Однако вместе с улучшениями обновление принесет и некоторые неприятные последствия для уже существующих городов игроков. Разработчики предупреждают, что сохранения после установки патча скорее всего не сломаются, но на протяжении первых месяцев в игре система будет подстраиваться под новую экономическую модель.

Источник изображения: Steam (VxWolf)

Одним из таких последствий станет то, что разработчики называют "волной смертей". Из-за изменений в моделировании возраста смерти горожан, пожилые персонажи игроков начнут массово умирать. По словам создателей игры, это необходимо, чтобы в дальнейшем избежать подобных "волн смертей" за счет большего разброса в возрасте кончины горожан.

Помимо этого, в первые месяцы после установки обновления игроки могут столкнуться с отрицательной денежной динамикой, увеличением безработицы из-за пересчетов на предприятиях, а также переселением горожан в связи с изменением требований к плотности застройки.

Несмотря на эти временные неудобства, разработчики уверены, что в итоге экономическая модель станет более реалистичной и интересной для игроков. Релиз обновления Economy 2.0 ожидается не позднее 27 июня. Пока Cities: Skylines II доступна только на ПК, версии для приставок находятся в разработке.