Вышедшая бета-версия Android 15 стала последним этапом перед выходом финальной версии мобильной операционной системы. Внесены ряд улучшений в функционал и безопасность.





Источник изображения: Google

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Google выпустила третью бета-версию операционной системы Android 15. С этим новым релизом функция API и в целом работа платформы меняться пока не будет, поэтому разработчики могут смело выпускать или обновлять приложения, ориентированные на Android 15, в магазин Google Play.

Данное обновление в первую очередь направлено на повышение функциональности, производительности и безопасности платформы. В частности, появились новые возможности работы с мультимедийным контентом и искусственным интеллектом. Также расширились варианты использования устройств с нестандартными форм-факторами.

Кроме того, в Android 15 повышена эффективность работы аккумуляторов и стабильность запуска приложений. Улучшена защита конфиденциальных данных пользователей. Отметим, что все эти изменения коснулись разных категорий устройств, работающих на базе Android. Например, при входе в учётные записи теперь в приоритете использование ключей доступа с биометрической или парольной защитой. Если же пользователь отклонит такой вариант авторизации, ему будут предложены альтернативные способы входа.

Из компонента Android WebView была удалена поддержка устаревшей технологии WebSQL. Разработчикам рекомендовано обновить свои приложения в соответствии с новыми требованиями.

Google также обратила внимание разработчиков приложений на ряд других технических новшеств Android 15, которые нужно будет учитывать при создании или обновлении приложений.

Список совместимых устройств доступен на сайте производителя. Кроме того, для тестирования приложений можно загрузить эмулятор с предустановленной ОС Android 15.