Обновление 24H2 позволяет использовать Copilot как отдельное приложение.

Источник изображения: Microsoft

Компания Microsoft анонсировала выход первого глобального обновления для операционной системы Windows 11 под кодовым названием 24H2. Пока что оно доступно только на новейших ноутбуках линейки Copilot Plus PC, оснащенных ARM-процессорами Snapdragon от Qualcomm и ориентированных на работу с искусственным интеллектом.

реклама

Эти ноутбуки появились в продаже 18 июня, и уже при первом включении на них была установлена Windows 11 с имеющимся предварительным обновлением KB5039239, содержащим все нововведения версии 24Н2.

Что касается миллионов владельцев ПК и ноутбуков на базе процессоров Intel и AMD, то им придется подождать полноценного релиза 24Н2. Сейчас это обновление доступно для них только в рамках тестовой операционной системы Windows по программе Windows Insider. Однако использовать данную тестовую сборку в качестве основной не рекомендуется, так как в ней присутствует множество ошибок.

Хотя технически установить Windows 11 24Н2 можно на любой ПК, особых преимуществ от этого пользователи стандартных компьютеров не получат. Дело в том, что в первоначальной версии обновления для широкой аудитории отсутствует одна из ключевых заявленных функций - Recall. Это своего рода "история" для операционной системы, позволяющая быстро возвращаться к недавним событиям и действиям. Например, если пользователь скопировал или открыл какой-то файл, то с помощью Recall это можно легко повторить, не "устраивая поиски" заново.

Microsoft изъяла Recall из первой версии 24Н2, чтобы протестировать эту функцию более тщательно. Вероятно, полноценный релиз состоится осенью. А в настоящий момент обновление в основном исправляет различные ошибки и проблемы совместимости, в частности, c популярным античитом BattlEye.

Основным отличием 24Н2 на данном этапе является более тесная интеграция с искусственным интеллектом Microsoft Copilot. Теперь его интерфейс работает как отдельное приложение, а не привязан к боковой панели Windows 11. Copilot можно перемещать, менять ему размер окна.

При полноценном релизе 24Н2 для всех платформ в Windows 11 появится намного больше улучшений. Однако некоторые функции, включая Recall, первое время могут остаться эксклюзивом для ноутбуков Copilot Plus PC. Microsoft хочет выделить эти устройства среди конкурентов и продемонстрировать преимущества аппаратной оптимизации Windows 11 под процессоры Snapdragon с расчетом на задачи искусственного интеллекта.