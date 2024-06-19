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Gorovic
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
Тестирование в бенчмарке Geekbench показало прирост производительности на 25%.

                                                          Источник изображения: wccftech.com

Выход операционной системы iOS 18 стал настоящим сюрпризом для владельцев флагманских iPhone последнего поколения, так как обновление до iOS 18 существенно увеличило производительность в новых iPhone. Как выяснилось, компания Apple целенаправленно ограничивала производительность нейронного процессора Neural Engine в чипе A17 Pro, установленном в линейке iPhone 15 Pro. Причина такого решения в том, что полный потенциал Neural Engine не требовался для функций iOS 17 и был бы избыточным на данном этапе. Однако выход iOS 18 кардинально меняет ситуацию.

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Согласно тестированию в бенчмарке Geekbench, производительность Neural Engine в iPhone 15 Pro Max при обновлении до iOS 18 выросла на 25% по сравнению с iOS 17.4.1. Если ранее показатель эффективности для модели Core ML составлял 6000, то теперь он увеличился до 7816. Такой скачок обусловлен оптимизацией под новый API MLTensor, позволяющий эффективно выполнять многомерные нейросетевые вычисления. 

Помимо этого, в iOS 18 реализована поддержка ускорения различных моделей машинного обучения. К примеру, для SSD MobileVit v2 скорость выросла на 700%, а для ALBERT на 66%.

Как пишет Wccftech, Apple намеренно "придерживала мощность" и не раскрывала весь потенциал чипа A17 Pro до момента анонса iOS 18, потому что именно эта ОС должна предоставить функции Apple Intelligence, для работы которых требуется максимальная производительность Neural Engine.

В будущем с выходом iPhone 16 Pro на базе чипсета A18 Pro мы увидим еще больший скачок быстродействия нейросетевых алгоритмов. 

#apple #ios 18
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