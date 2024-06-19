Galaxy Z Flip 6 получит 12 ГБ оперативной памяти, процессор последнего поколения и ряд других улучшений по сравнению с предшественником.

Источник изображения: Samsung

Samsung Galaxy Z Flip 6 обещает получить более интересные обновления по сравнению со своим предшественником Galaxy Z Flip 5. Согласно последним данным тестирования производительности Geekbench, новая модель получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 и увеличенный до 12 ГБ объем оперативной памяти.

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Процессор Snapdragon 8 Gen 3 с 4 ядрами Cortex-X4 с тактовой частотой до 3,4 ГГц должен обеспечить Z Flip 6 заметный прирост производительности. Одноядерный результат теста Geekbench для нового смартфона составил 2247 баллов, а многоядерный - 6857 баллов. Эти цифры говорят об увеличении производительности на 13,2% и 30% соответственно по сравнению с показателями Galaxy Z Flip 5.

Больший объем оперативной памяти в 12 ГБ также позволит Z Flip 6 работать быстрее и стабильнее при запуске требовательных приложений и многозадачности, что особенно важно в связи с анонсированной Samsung технологией искусственного интеллекта Galaxy AI, которая дебютирует в линейке Galaxy в 2024 году.

Другие ожидаемые характеристики Galaxy Z Flip 6 включают основной складной AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 3,4-дюймовый дисплей на корпусе, основную камеру с разрешением 50 Мп и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Последний на 20% больше, чем в Galaxy Z Flip 5.

По слухам, стартовая цена Galaxy Z Flip 6 составит 1100 долларов США. Это самая высокая цена, которую Samsung устанавливал на базовую модель линейки Flip, что оправдано поддержкой технологии Galaxy AI, а также специальным предложением увеличенного места для хранения данных.