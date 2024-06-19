В трейлере новой части культовой серии игр представлен улучшенный геймплей и графика нового поколения.

Источник изображения: Nintendo

Компания Nintendo наконец-то представила первый трейлер игры Metroid Prime 4: Beyond - продолжения серии Metroid Prime. Игра находится в разработке уже более 5 лет и за это время успела сменить несколько разработчиков.

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Изначально в 2017 году Nintendo анонсировала четвёртую часть Metroid Prime, которая должна была разрабатываться при участии студии Bandai Namco. Однако в январе 2019 года было принято решение передать разработку игры обратно студии Retro Studios, создавшей оригинальную трилогию. С тех пор проект находился за завесой тайны и фанаты с нетерпением ждали каких-либо новостей.





Теперь игра получила подзаголовок Beyond и должна выйти уже в 2025 году эксклюзивно для Nintendo Switch. По словам разработчиков, графика в Metroid Prime 4 значительно превзойдёт все предыдущие игры серии и будет соответствовать самым высоким стандартам современных AAA-проектов.

В трейлере демонстрируются реалистичные ландшафты чужой планеты, проработанные модели персонажей и впечатляющие спецэффекты. Поклонники серии отмечают, что визуальная составляющая выглядит намного лучше, чем можно было ожидать от Nintendo Switch. Это наталкивает на мысль, что наряду с версией для Switch, возможно, разрабатывается улучшенная версия для следующего поколения консоли Nintendo. Однако пока это лишь предположения фанатов.

В трейлере демонстрируется игровой геймплей. Главная героиня Самус Аран (Samus Aran) приземляется на неизведанной планете и сразу вступает в ожесточённую схватку с космическими пиратами. Затем она сталкивается лицом к лицу с загадочным Охотником, возможно новым главным антагонистом. Далее Самус исследует джунгли чужой планеты и можно предположить, что в этой части нас также ждёт характерный нелинейный игровой процесс с элементами экшена, приключений и головоломок.

Игра обещает стать достойным продолжением серии для нового поколения геймеров.