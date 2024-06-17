Перед очередным полётом инженеры SpaceX полностью заменят теплоизоляцию второй ступени ракеты Starship, плитки которой регулярно отваливались во время предыдущих запусков.

Источник изображения: SpaceX

В своём последнем комментарии генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что его компания планирует провести пятое по счету испытание своей многоразовой ракеты Starship в конце июля этого года.

реклама

Предыдущее, четвёртое по счёту испытание Starship состоялось в начале месяца и вызвало большой ажиотаж в прессе. Это был первый полёт, когда как ракета-носитель, так и сам космический корабль Starship выполнили поставленные перед ними задачи. Ранее, проведение испытаний осложнялось конструкцией ракеты-носителя с 33 жидкостными ракетными двигателями Raptor.

В ходе четвёртого испытательного полёта ракете Starship удалось совершить мягкую посадку в океане. Сразу после этого Маск анонсировал, что в следующем полёте SpaceX попытается приземлить ракету при помощи посадочной площадки. По всей видимости, компания по-прежнему придерживается этих планов.

В отличие от частично многоразовой ракеты Falcon 9, где повторно используется лишь первая ступень, вся ракета Starship, включая и вторую ступень, полностью многоразовая. При этом, если Falcon 9 садится либо на плавучую платформу-дрон, либо на сушу, то у Super Heavy, первой ступени Starship, нет посадочных опор. Это означает, что единственным способом для повторного использования этой ракеты является стартовая площадка с посадочной башней.

Источник изображения: SpaceX

Напомним, одним из главных препятствий для проведения частых испытательных запусков Starship было получение одобрения от регулирующих органов, в частности от Федерального управления гражданской авиации США (ФАУ). Каждый новый запуск должен был утверждаться отдельно, что сильно замедляло процесс. Однако теперь, после того как SpaceX определилась с единым профилем полёта и другими характеристиками испытаний, процесс согласования, похоже, может значительно ускориться.

Перед попыткой посадки на башню, ракета Starship должна будет сначала пройти проверку всех систем в непосредственной близости от неё. Сам процесс довольно рискованный, так как неудачная посадка может повредить или даже разрушить башню. В планах нового стартового комплекса для Starship во Флориде предусмотрены раздельные стартовая и посадочная башни, чтобы исключить подобные риски.

По словам Маска, попытка захвата стартовой башни запланирована на конец июля. Одной из наиболее сложных проблем остаётся теплозащитный экран ракеты. Перед пятым испытательным полётом на ракете полностью заменят все теплозащитные плитки.