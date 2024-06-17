Ожидается, что новый агрегат будет работать на уровне, в 75 раз превышающем существующие на сегодня модели квантовых компьютеров.

Источник изображения: asia.nikkei.com

Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии и американская корпорация IBM подписали меморандум о взаимопонимании с целью совместной разработки квантового компьютера с 10 000 кубитами к 2029 году. Это количество кубитов, базовых единиц информации в квантовых компьютерах, будет в 75 раз больше, чем у существующих на данный момент квантовых компьютеров, сообщает Nikkei.

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Как заявил директор института Хироси Фудзита, это первый случай столь масштабного сотрудничества IBM с зарубежной научно-исследовательской организацией в сфере квантовых вычислений. «Мы надеемся, что разработанный совместно квантовый компьютер поможет в решении сложных вычислительных задач, непосильных для обычных компьютеров, - в частности, в области медицинских исследований и логистики», - сказал Фудзита.

Помимо создания самого квантового компьютера, партнеры также займутся разработкой необходимых для его функционирования полупроводниковых чипов и сверхпроводящих интегральных схем, способных работать при экстремально низких температурах. Кроме того, институт окажет содействие японским компаниям в освоении технологий квантовых вычислений и внедрении квантовых компьютеров в практическую деятельность.

По словам экспертов, 10 000 кубитов - это потенциально тот уровень, на котором квантовые компьютеры смогут функционировать без ошибок и станут применимы для решения практических задач. Для широкого коммерческого использования им потребуется достичь 20-30 тысяч кубитов. Таким образом, разрабатываемый японо-американский квантовый компьютер может стать важным шагом на пути к внедрению квантовых технологий в повседневную жизнь.