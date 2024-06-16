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Gorovic
Китай создаст собственный ChatGPT в условиях соперничества с США
Пекин активизирует усилия по развитию отечественного искусственного интеллекта в условиях нарастающего соперничества с США.

                                             Источник изображения: Wataru Suzuki / Asia.nikkei.com

Ведущий научно-исследовательский институт искусственного интеллекта Китая пообещал оказать всестороннюю поддержку отечественным компаниям, разрабатывающим технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Это произошло на фоне обостряющейся гонки с США за лидерство в создании передовых технологий, сообщает Nikkei Asia.

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На своей ежегодной конференции Пекинская академия искусственного интеллекта (BAAI) представила несколько больших языковых моделей (LLM) — программ, лежащих в основе популярных приложений таких как ChatGPT компании OpenAI.  

Одна из этих моделей, разработанная совместно с China Telecom, использовала лишь 10% вычислительных мощностей, необходимых для обучения типичных крупных моделей, но обеспечивала такую же высокую производительность, сообщил Дин Ван Чжунюань из института BAAI. Данная модель имеет открытый исходный код, что позволяет разработчикам бесплатно интегрировать её в собственные продукты на базе генеративного ИИ.  

«За последний год различные компании обучили много больших языковых моделей, — сказал Ван. — Мы не собираемся повторять то, что уже сделали другие. Нашей целью является решить общие болевые точки отрасли, например, нехватку вычислительных мощностей».  

Для справки. BAAI, основанная в 2018 году, является некоммерческой организацией, спонсируемой Министерством науки и технологий КНР и муниципальным правительством Пекина. В прошлогоднем интервью изданию Nikkei Asia президент корпорации Microsoft Брэд Смит назвал BAAI одним из мировых лидеров в сфере технологий ИИ наряду с поддерживаемыми Microsoft компаниями OpenAI и Google. При этом интересно, что на этой неделе Смит проходил допрос в Конгрессе США по поводу рисков кибербезопасности, связанных с деятельностью Microsoft в Китае.  

Известно также, что в 2021 году BAAI анонсировала языковую ИИ-модель WuDao, которая насчитывала 1,75 триллиона параметров. Это сделало её крупнейшей в мире на тот момент. В прошлом году Академия представила серию моделей с открытым исходным кодом и значительно меньшим количеством параметров. Nikkei Asia отмечает, что широкое распространение отечественных моделей с открытым исходным кодом означает, что Китай сможет снизить зависимость от американских аналогов вроде Llama компании Meta, код которой в настоящее время используют разработчики по всему миру, включая и Китай.

Ван также заявил, что институт BAAI разрабатывает мультимодальные модели, способные помимо текста генерировать изображения и аудио на основе подсказок пользователя. Ещё одним из важных направлений он отметил интеграцию систем ИИ в роботов. Была продемонстрирована видеозапись, на которой робот-гуманоид подходит к принтеру, распечатывает документ и ставит на нём штамп. Представители BAAI также пообещали опубликовать широкие наборы данных, которые смогут использовать разработчики для обучения и настройки своих языковых моделей.  

Все эти заявления Китая прозвучали на фоне ускоряющейся глобальной гонки за лидерство в создании технологий генеративного ИИ. Компании, разрабатывающие такие технологии, стали привлекать огромные инвестиции и таланты после того, как в 2023 году резко выросла популярность ChatGPT.  

При этом США активизировали усилия по сдерживанию технологического развития Китая в сфере ИИ, опасаясь возможного военного применения. В частности, Минторг США недавно ввёл жёсткий экспортный контроль в отношении поставок в Китай высокопроизводительных графических процессоров компании Nvidia, используемых в центрах обработки данных для обучения и функционирования моделей ИИ. А сервисы вроде ChatGPT и других популярных в США приложений недоступны в Китае из-за блокировки зарубежных технологических компаний.

#искусственный интеллект #китай и сша
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